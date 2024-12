Adventni oziroma predbožični čas večina ljudi preživi v veselem vzdušju in z velikim pričakovanjem božiča, ki je vrhunec tega obdobja. K temu sodi tudi okraševanje domov in stanovanj z venčki, božičnimi drevesci ter drugim okrasjem. Poiskali smo nekaj znanih Slovenk in Slovencev, ki so na družbenih omrežjih delili, kako so okrasili notranjost svojih nepremičnin in delovnih prostorov.

Pevka Alya prisega na naravno

Pevka Alya (Alliya Omladič) je delila praznično okrasitev svojih vhodnih vrat, na katerih visi umetelno, a preprosto narejen adventni venec (oziroma skrbno urejene smrekove veje) z rdečo pentljo, ki mu je dodala še storže. "Odprimo vrata ljubezni in razumevanju in ne nestrpnosti in grajanju. Naj bo mesec december poln lepih besed in iskrenih toplih objemov," je zapisala pevka.

Tjaša Kokalj Jerala božičnemu drevescu nadela ogromno pentljo, ki jo je izdelala sama

Vplivnica Tjaša Kokalj Jerala je delila video svojega doma, na katerem je v svoj dnevni prostor umestila božično drevesce, ki ga je okrasila z lučkami, ki svetijo v rumeni barvi, vrh njene smrečice pa krasi ogromna ali po njeno "XXL pentlja" za okoli 60 evrov. Svojo pentljo je Tjaša izdelala kar sama, saj se je po material za njeno izdelavo odpravila v znano trgovino z blagom.

"Prišla sem z jasno željo, da zapravim čim manj denarja, ideja je bila celo, da na primer v Ikei kupim poceni zavese in te uporabim. Za polnilo bi lahko uporabila tudi zaščitno folijo z mehurčki, pa polnilo za okrasne blazine, tudi papir, eni pa celo uporabijo nekaj, kar je videti kot železna mrežica," je svojo izdelavo velike pentlje pospremila Tjaša Kokalj Jerala. Celoten postopek izdelave je delila tudi na svojem Instagram profilu.

Smrečici je dodala še majhne lučke v obliki svečk, ki so popestrile prostor in obogatile tudi samo božično drevesce.

Pahor svojo pisarno okrasil z božično zvezdo in pokosil božično žito

Če nekdanji predsednik republike Borut Pahor na družbenih omrežjih ne deli notranjosti svojega doma, pa je povsem drugače, ko beseda nanese na praznično opremljenost njegove pisarne. To nekdanji predsednik zelo rad deli z javnostjo in tudi tokrat se temu ni izneveril. Ob fotografijah "košnje" božičnega žita je zapisal:

"Tradicionalno sveto opravilo. Božična košnja trave. Poleg božične zvezde, 'cukrarij' in daril v pisarno prinaša lep občutek praznične spokojnosti. Tako hitro mineva čas. Dajmo ga za praznike malo zaustaviti, zase in za ljudi, ki jih imamo radi," je ob fotografijah zapisal Pahor.

Rebeka Dremelj bogato okrasila božično drevesce, prireja tudi svoje božične šove

Pevka in igralka Rebeka Dremelj je svoje božično drevesce okrasila v bogatem slogu, zlato-belim odtenkom okraskov pa je dodala nekaj klasične rdeče barve. Na vrhu svoje božične jelke pa je namesto božične zvezde oziroma špice na božičnem drevesu posadila kar rdeč klobuk.

Dremelj je zapisala, da je v pestrem decembrskem urniku pravi multipraktik, poleg predstav in glasbenih nastopov pa se je v predbožičnem času odločila pripraviti tudi Christmas showe z Rebeko."Ustvarili smo nekaj izjemnega! Združili smo teater s šovom, pravljico in resničnim žurom," je o svojem božičnem šovu še zapisala Dremelj.

Lepa Afna dom okrasila z otroško noto

Kot je na svojem Instagram profilu zapisala vplivnica Lepa Afna (Lea Filipovič), je december njen najljubši čas. Ob tem je delila nekaj fotografij, med njimi se je znašla tudi fotografija lično urejenega božičnega drevesca, katerega videz so popestrili okraski v belo-rdečih barvah, s pentljo na vrhu smrečice in igračo lokomotive, ki ima tire speljane okoli drevesca.

Hajdi Korošec Jazbinšek dom okrasila že v začetku meseca

Podjetnica, vplivnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek, ki sicer decembrske dni z družino preživlja v Vietnamu, novo leto pa bodo preživeli v Kambodži, je decembrsko okrasitev svojega doma pokazala že v začetku meseca.

"Veseli december je tukaj, zato sem doma že poskrbela za praznično okrasitev," je v začetku meseca podjetnica zapisala na svojem Instagram profilu. Kot je dodala, je želela z okraski ustvariti tradicionalno in toplo vzdušje, ki je letos še posebej trendovsko.

"Rdeča in zelena sta namreč najbolj tradicionalni barvi božiča, prostoru pa dajeta toplino in domačnost. Tako sem v tej barvni kombinaciji izbrala okraske za smrečico, namizni pekač, svečke, kuhinjske brisače, košaro za kruh, pribor za sladice, venčke, lučke, pogrinjke in druge manjše dodatke. Seveda pa nobeno vzdušje ni popolno brez prijateljev, ki pa so bili nad okrasitvijo navdušeni – še posebej, ko sem jim razkrila, da sem za celotno okrasitev porabila manj kot 50 evrov," je še zapisala podjetnica.

Sanja Grohar Ković je ljubiteljica božiča

Vplivnica in podjetnica Sanja Grohar Ković, ki sebe imenuje za veliko ljubiteljico božiča, je z okraševanjem stanovanja pohitela in ga okrasila že v novembru. Njeno stanovanje je okrašeno v odtenkih zlate, saj je pobeljeno smrečico okrasila z velikimi zlatimi kroglami in rumeno svetlečimi lučkami.

