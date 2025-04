Kako se izogniti prenajedanju med velikonočnimi prazniki?

Velikonočni prazniki so pred vrati in z njimi tudi tradicionalni in okusni zajtrk z dobrotami, ki se jim marsikdo težko upre. Če količine niso pretirane, ni čisto nič narobe, če si kdaj privoščimo kaj malo manj zdravega in uravnoteženega. Težava nastane, ko se pri količini ne znamo nadzorovati, kar preide v prenajedanje.

Čar praznikov ni v prenajedanju, temveč v preživljanju skupnega časa

Prenajedanje je med prazniki zelo pogosto, saj si pred začetkom praznovanja ne postavimo realnih mej. To poudarja tudi Nives Orešnik, ki se ukvarja s športom in zdravo prehrano že vrsto let. "Ob obiskih, druženju ob hrani, pogostitvah, praznovanju doma v času praznikov pojemo več kot običajno. Iz vljudnosti ali zaradi lačnih oči velikokrat pretiravamo in pojemo preveč. Temu pa se lahko izognemo, če nakupujemo premišljeno, ne pretiravamo s količino hrane in ne jemo na silo. S tem se izognemo prenajedanju in slabosti," je Nives povedala za Siol.net.

Nives Orešnik Foto: Jan Lukanović

Ob tem poudarja, da je glavni čar praznikov preživljanje skupnega časa. Vsekakor ponudimo pripravljeno hrano, vendar bodimo razumevajoči do tega, koliko lahko kdo poje, ostanke pa zamrznimo, če je to mogoče, in s tem kakšno stvar prihranimo še za prihodnje dni.

Glavni čar praznikov je preživljanje skupnega časa. Foto: Shutterstock

Velikonočne dobrote pravzaprav niso tako nezdrave

Vsa hrana, ki je značilna za veliko noč, ni nezdrava, še posebej v primerjavi z vso hitro prehrano, ki je v današnjih dneh zelo pogosta. Ob velikonočnem praznovanju smo lahko prav tako dosledni z zdravo prehrano. Izognemo se lahko sladkarijam in šunki, namesto tega pa posežemo po jajcih, zelenjavi in hrenu. V zdravi meri si seveda lahko privoščimo prav vsa velikonočna živila.

Posezite po zdravih velikonočnih jedeh. Foto: Shutterstock

Vse se začne pri nakupovanju

"Nakupujmo premišljeno, vprašajmo goste, kakšne so njihove želje, in se izognimo skušnjavi. Sicer pa dan ali dva slabših prehranskih navad ne bosta igrala velike vloge pri tem, ali se bomo poredili ali bomo vitki. Če je naša prehrana urejena, nam med prazniki ni treba skrbeti, kakšen pridobljeni kilogram pa bo po nekaj dneh po vrnitvi k običajni prehrani tudi hitro izgubljen. V najslabšem primeru lahko pričakujemo občutek utrujenosti ali čezmerne sitosti, rahle slabosti. Poskrbimo samo, da se čezmerno prehranjevanje ne nadaljuje ter da nas, če se med prazniki odločimo zanj, ne spremljata nepotrebna slaba volja in jeza nase," je svetovala Nives Orešnik.

Nakupujte premišljeno. Foto: Shutterstock

Velikonočne dobrote lahko vedno pripravimo v bolj zdravih različicah

Čeprav nekatere dobrote niso na seznamu zdravih živil, jih lahko pripravimo z do telesa bolj prijaznimi sestavinami. Potico lahko spečemo sami in namesto bele moke uporabimo pirino ali pa jo zamenjamo z mandlji. Tudi za sladkor se najdejo alternative, ki so prav tako okusne. Vsekakor je pomembno, da ostanemo zvesti sami sebi in pojemo tisto, kar naše telo resnično potrebuje.

Vsako jed lahko nadomesti bolj zdrava različica. Foto: Shutterstock

Preberite še: