Danes in v soboto mokro, v nedeljo pa ... #animacija

Padavine se bodo popoldne nekoliko umirile, ponekod tudi ponehale, najkasneje na severovzhodu. A premor bo kratkotrajen, saj se bo dež že ponoči prehodno spet razširil nad osrednji in zahodni del države. Ogrelo se bo do 14, na Primorskem pa do 17 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci na Arso. Kako kaže v soboto?