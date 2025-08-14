Poletno vreme z visokimi dnevnimi temperaturami se bo nadaljevalo do vključno sobote, ob koncu tedna pa se bo verjetnost za popoldanske plohe in nevihte ponovno povečala. V nedeljo bo vreme pod vplivom šibke hladne fronte, ki bo prinesla rahlo osvežitev, napovedujejo na agenciji za okolje.

Danes in jutri bo večinoma jasno in vroče. V notranjosti Slovenije bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, na Primorskem okoli 36 stopinj Celzija.

Tudi v soboto bo dopoldne večinoma jasno, čez dan pa bo nekoliko več kopaste oblačnosti. Predvsem v gorskem svetu bodo popoldne mogoče posamezne plohe in nevihte. Še bo vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

V nedeljo krajevne plohe in nevihte

V nedeljo bo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji malce več spremenljive oblačnosti. Sredi dneva in popoldne se bodo v večjem delu države pojavljale krajevne plohe in nevihte. Ob tem se bo nekoliko osvežilo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

V teh dneh še vedno velja oranžno opozorilo za veliko toplotno obremenitev na Primorskem in ponekod v osrednji Sloveniji. Ob morebitnih pohodniških turah ne pozabite na zadostno količino vode in zaščito pred soncem. UV-indeks je v nižinah okoli 8, v gorah pa okoli 9.