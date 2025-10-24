Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
24. 10. 2025,
16.25

Petek, 24. 10. 2025, 16.25

Neverjetni prizori na Krku: presenetila jih je huda nevihta s točo

Po poročanju hrvaških medijev je otok Krk okoli 13. ure prizadela huda nevihta s točo. Posledice nevihte so razvidne tudi z zgornjega posnetka. Toča je ustvarila prizore, podobne sneženju, ter pobelila cestišče in povzročila prometne težave, je poročal portal Bodulija.net.

Hrvaški otok Krk je danes okoli 13. ure prizadela močna nevihta s točo, zaradi katere je ponekod promet obstal ali pa se vsaj upočasnil. Gre za nadaljevanje nestabilnega vremena, ki je Hrvaško prizadelo že v četrtek zvečer. Že včerajšnje neurje je gasilce prisililo k dvema intervencijama: odstranjevali so podrta drevesa in veje s cest na območju Ježevca na Krku in v Malinski.

Tako je toča padala med mestoma Krk in Malinska na otoku Krk, kjer je zaradi močne nevihte s točo obstal tudi cestni promet.

Da je bilo včerajšnje deževje res obilno, pritrjujejo tudi podatki merilne postaje na letališču Reka v Omišalju, kjer so v 24 urah do petka do 8. ure zjutraj izmerili kar 104,6 milimetra dežja. Po napovedih vremenoslovcev se bo nestabilno vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, še poročajo hrvaški mediji.

Tudi Zagreb zadela nevihta s točo

Tudi Zagreb je po poročanju hrvaških medijev danes popoldne prizadela nevihta s točo, ki sicer ni trajala dolgo časa. Ledene kaplje niso bile velike, so pa bile intenzivne. V samo nekaj minutah so ulice in parki postali beli od plasti ledu, ta pa se je zaradi dežja, ki je padal še naprej, hitro stalil.

