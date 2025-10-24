Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
24. 10. 2025,
9.33

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropa Avstrija Hrvaška veter poplave nevihta vreme dež sneg

Petek, 24. 10. 2025, 9.33

1 minuta

Reka in hrvaška Istra pod vodo, snežna nevihta v Avstriji #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Močno deževje je v četrtek povzročilo številne težave v več delih Hrvaške. Poplavilo je Reko in istrsko regijo, močno neurje je sinoči prizadelo Zagreb.

Močno deževje je včeraj poplavilo Reko in istrsko regijo, v Zagrebu je močan veter, ki ga je spremljal dež, podiral in ruval drevesa.

V Dubravi je podrlo drevje, poplavila je Dankovečka, veter je podiral drevesa tudi na Volovčici.

Prihodnji dnevi bodo na Hrvaškem spremenljivi, dež bo pogostejši ponekod na Jadranu, za nedeljo so napovedane obilnejše padavine. Lokalno je pričakovati nevihte, so sporočili s hrvaškega hidrometeorološkega zavoda. 

Iz Avstrije so poročali o snežni nevihti. "Pred nekaj trenutki so na poti v Obertauern v Avstriji nastale hude zimske razmere. V prihodnjih urah lahko nad približno 1.200 metri nadmorske višine zapade do 20 centimetrov svežega snega," so objavili na Facebooku.

Sneženje je zajelo tudi Švico.

Evropa Avstrija Hrvaška veter poplave nevihta vreme dež sneg
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.