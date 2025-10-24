Reka in hrvaška Istra pod vodo, snežna nevihta v Avstriji #video

Močno deževje je v četrtek povzročilo številne težave v več delih Hrvaške. Poplavilo je Reko in istrsko regijo, močno neurje je sinoči prizadelo Zagreb.

Močno deževje je včeraj poplavilo Reko in istrsko regijo, v Zagrebu je močan veter, ki ga je spremljal dež, podiral in ruval drevesa.

V Dubravi je podrlo drevje, poplavila je Dankovečka, veter je podiral drevesa tudi na Volovčici.

Prihodnji dnevi bodo na Hrvaškem spremenljivi, dež bo pogostejši ponekod na Jadranu, za nedeljo so napovedane obilnejše padavine. Lokalno je pričakovati nevihte, so sporočili s hrvaškega hidrometeorološkega zavoda.

Iz Avstrije so poročali o snežni nevihti. "Pred nekaj trenutki so na poti v Obertauern v Avstriji nastale hude zimske razmere. V prihodnjih urah lahko nad približno 1.200 metri nadmorske višine zapade do 20 centimetrov svežega snega," so objavili na Facebooku.

Sneženje je zajelo tudi Švico.