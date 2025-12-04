Na Hrvaškem preiskujejo primer policijskega nasilja

Med uporabniki družbenih omrežij na Hrvaškem se je v sredo razširil posnetek domnevnega policijskega nasilja v kraju Trilj blizu Splita. Posnetek je sprožil številne odzive v javnosti, na splitsko-dalmatinski policijski upravi pa so potrdili njegovo avtentičnost in sporočili, da preiskujejo dogodek.

Nekajsekundni posnetek prikazuje tri policiste, ki odvedejo moškega v policijski kombi, eden od njih pa ga med vstopanjem v vozilo večkrat udari.

Pri splitsko-dalmatinski policiji so za časnik Slobodna Dalmacija potrdili dogodek. Kot so navedli, se je zgodil v sredo, ko so policisti iz Sinja po nalogu tožilstva aretirali osumljenca, ki je najprej verbalno, nato pa tudi fizično napadel policista.

Policisti so po napadu uporabili "prisilna sredstva - silo in sredstva za vezanje", medtem pa je "prišlo do dogajanja, vidnega na posnetku".

Pridržani osumljenec ni imel poškodb

O dogodku so obvestili pristojno tožilstvo in sprožili kriminalistično preiskavo glede policijskega ravnanja. Pridržani osumljenec po njihovih navedbah ni imel vidnih poškodb, napotili pa so ga tudi na zdravniški pregled.

Postopek ugotavljanja morebitne disciplinske odgovornosti policista bodo začeli po koncu kriminalistične preiskave, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili tudi tožilstvo, so še navedli na splitsko-dalmatinski policijski upravi.