Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
4. 12. 2025,
7.34

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
napad nasilje policija Hrvaška

Četrtek, 4. 12. 2025, 7.34

17 minut

Na Hrvaškem zabodli policista, storilca so ujeli

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Hrvaška policija | Foto STA

Foto: STA

V sredo zvečer je neznani storilec v naselju Bilice v Splitu z ostrim predmetom napadel policista in ga huje poškodoval. S policije so sporočili, da so eno osebo prijeli.

V sredo okoli 22.45 je neznani storilec z ostrim predmetom poškodoval policista, ki v času napada ni bil v službi in je nosil civilna oblačila. Policist je huje poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico. 

Napadalec je po dogodku pobegnil. Iskanje storilca je trajalo vso noč, po navedbah policije so eno osebo, povezano z dogodkom, prijeli. Kriminalistična preiskava poteka. 

O dogodku je že obveščeno pristojno državno tožilstvo, na kraju napada pa pod vodstvom namestnika pristojnega državnega tožilca poteka intenzivna preiskava. 

streljanje v Washingtonu
Novice Osumljenec za napad na nacionalna gardista: Nedolžen sem
slovenska policija, trak
Novice Incident v diskoteki: v pretepu poškodovane tri osebe, 49-letni storilec v priporu
Hrvaška policija
Novice Policija: Redovnica se je sama zabodla
napad nasilje policija Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.