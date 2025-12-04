Na Hrvaškem zabodli policista, storilca so ujeli

V sredo zvečer je neznani storilec v naselju Bilice v Splitu z ostrim predmetom napadel policista in ga huje poškodoval. S policije so sporočili, da so eno osebo prijeli.

V sredo okoli 22.45 je neznani storilec z ostrim predmetom poškodoval policista, ki v času napada ni bil v službi in je nosil civilna oblačila. Policist je huje poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico.

Napadalec je po dogodku pobegnil. Iskanje storilca je trajalo vso noč, po navedbah policije so eno osebo, povezano z dogodkom, prijeli. Kriminalistična preiskava poteka.

O dogodku je že obveščeno pristojno državno tožilstvo, na kraju napada pa pod vodstvom namestnika pristojnega državnega tožilca poteka intenzivna preiskava.