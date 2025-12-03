Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Sreda,
3. 12. 2025,
13.47

Bernie Moreno Donald Trump Barron Trump Melania Trump

Velike težave za Melanio in Barrona Trumpa? Del zgodbe je tudi Slovenija.

Melania in njen sin Barron naj bi imela tako ameriško kot slovensko državljanstvo. Se bosta morala v bližnji prihodnosti odpovedati enemu od državljanstev?

Foto: Guliverimage

Melania in njen sin Barron naj bi imela tako ameriško kot slovensko državljanstvo. Se bosta morala v bližnji prihodnosti odpovedati enemu od državljanstev?

Foto: Guliverimage

Republikanski senator iz Ohia Bernie Moreno je predlagal zakon, ki bi v ZDA odpravil dvojno državljanstvo. Če bo zakon sprejet, bi vse posameznike z dvojnim državljanstvom prisilil, da v enem letu izberejo med svojima državljanstvoma. Tisti, ki tega ne bi storili, bi samodejno izgubili ameriško državljanstvo.

Zakon bi lahko imel posledice za družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njegova žena Melania Trump in njun sin Barron imata namreč tako ameriško kot slovensko državljanstvo, piše britanski Independent.

Moreno dvojnim državljanom: Vse ali nič

Moreno sam je po rodu Kolumbijec in je postal ameriški državljan pri 18 letih. Pojasnil je, da mu je bila čast priseči zvestobo Združenim državam. "Biti Američan je privilegij – in če želiš biti Američan, je vse ali nič," je po poročanju ameriškega Newsweeka dejal Moreno.

Vendar pa bi zakon lahko naletel na pravne težave. V skladu s 14. amandmajem k ameriški ustavi se lahko državljan državljanstvu odpove le prostovoljno.

Odprava samodejnega državljanstva ob rojstvu?

Moreno želi, da se zakon izvaja s pomočjo ministrstva za domovinsko varnost in ameriškega zunanjega ministrstva. Ta organa bi morala identificirati posameznike z dvojnim državljanstvom in nato od njih zahtevati odločitev.

Senator Bernie Moreno, ki je sam postal ameriški državljan pri 18 letih, predlaga zakon, ki bi postavil Melanio in njenega sina pred izbiro - ameriško ali slovensko državljanstvo. Foto: Guliverimage

Odprava dvojnega državljanstva ni edina kontroverzna ideja republikancev letos. Trumpova administracija trenutno poskuša izpodbijati tudi ustavni zakon o državljanstvu ob rojstvu, ki samodejno podeli ameriško državljanstvo vsakemu otroku, rojenemu v ZDA.

O omenjenem predlogu trenutno razpravljajo na sodišču in bi lahko imel daljnosežne posledice, še piše Independent.

