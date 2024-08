Znano je, koliko zasluži Melania Trump: oddaja tudi stanovanje v Ljubljani

Poročilo o finančnem stanju republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa razkriva vse njegove dohodke, naložbe in dolgove. 250 strani dolg dokument vsebuje tudi podatke o finančnem stanju njegove žene Melanie Trump.

Kar nekaj denarja se je na njen račun steklo z naslova govorniških nastopov. Aprila je prejela več kot 237 tisoč dolarjev oziroma 215 tisoč evrov za nagovor republikanske organizacije Log Cabin, ki podpira LGBT-skupnost. To je bila ena izmed redkih priložnosti, ko se je Melanija aktivno vključila v politično kampanjo njenega moža.

Na dogodku v Mar-a-Lagu na Floridi so zbrali več kot milijon dolarjev. Še nekoliko več (1,4 milijona dolarjev) pa so zbrali na julijskem dogodku. Koliko je Melania zaslužila za govor na dogodku, ki se je odvijal v newyorškem penthousu zakoncev Trump, v poročilu ni zapisano.

Melania služi z oddajanjem stanovanja v Ljubljani

Nekdanja prva dama ZDA je z licenčno pogodbo za prodajo tako imenovanih nezamenljivih žetonov NFT zaslužila 331 tisoč dolarjev oziroma dobrih 300 tisoč evrov. Po odhodu iz Bele hiše je namreč izdala dve kolekciji digitalnih podob, med drugim s podobami svojega obraza.

Poleg nastopov in prodaje žetonov NFT je Melania lastnica več nepremičnin. Vrednost njenih stanovanj v New Yorku je ocenjena na med 500 tisoč in milijon dolarjev (461 in 922 tisoč evrov). Poleg tega je lastnica stanovanja v Ljubljani. Na njen račun se je z oddajanjem nepremičnine lani steklo 19 tisoč evrov.

Melania Trump je lastnica več nepremičnin. Foto: Profimedia

Nov vir prihodka

54-letnica je pred časom napovedala, da bo jeseni izdala knjigo spominov z naslovom Melania. Knjiga bo vključevala osebne zgodbe in družinske fotografije, ki jih še ni delila z javnostjo.

Za zdaj še ni znano, ali je Melania Trump knjigo napisala sama ali pa je imela pomoč. Znano pa je, da bo knjiga stala 40 dolarjev (36,86 evra), podpisana 75 dolarjev (69,11 evra), posebna zbirateljska izdaja pa bo na voljo za 150 dolarjev (138,23 evra).