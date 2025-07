Kako spremeniti misli, ki te izčrpavajo?

Vsak dan imamo med 60.000 in 80.000 misli. Večina jih je negativnih. Te izčrpavajo tvoje telo in vplivajo na tvoje počutje. Skaza z linijo Dobro počutje ponuja tri kolekcije kozarcev, ki te vsak dan znova vračajo k sebi – z mislimi, ki ti služijo.

Tvoje misli niso nepomembne. Vsaka misel sproži občutek. Občutki vodijo tvoje odzive. Tvoji odzivi ustvarjajo tvoje življenje. Večina naših misli je avtomatskih, ali ponavljajočih se – in kar 70 odstotkov naj bi jih bilo negativnih. Te misli so energijski zapisi. Ne ostanejo le v glavi. Otežijo telo, ustvarijo napetost, vplivajo na odnose in samozavest.

Foto: Plastika Skaza Negativna misel te izprazni. Pozitivna te napolni. Na srečo imamo izbiro. In vsak dan znova možnost, da izberemo misel, ki nas podpre.

V poplavi dražljajev potrebujemo nekaj, kar nas vrača nazaj k sebi.

Kolekcija Dobro počutje podjetja Skaza je nastala kot odgovor na potrebo sodobnega človeka po globljem stiku s sabo. Trije različni tipi afirmacijskih kozarcev – vsak s svojo simboliko in energijo – nagovarjajo človeka, ki je pripravljen izbirati misli, ki mu služijo. “Zame to ni produkt. Ampak gibanje navznoter,” pravi Tanja Skaza, idejna vodja kolekcije.“K sebi. K mislim, ki zdravijo. In vem, da danes vsi potrebujemo to nežno oporo, ki ni glasna – a nas globoko premakne.”

7 ČAKER – ko misel postane energija 7 ČAKER – izberi energijo, ki jo danes potrebuješ Vsak kozarec v kolekciji 7 ČAKER nosi afirmacijo, povezano z enim izmed sedmih energijskih centrov – čaker. Ko jih izgovorjaš, usmerjaš svojo energijo. Svoj dan. Sebe. RDEČA – KORENSKA: Čutim varnost, stabilnost in zaščitenost.Ko te preplavi nemir, ko se počutiš, kot da nisi nikjer doma – ti ta misel pomaga, da se vrneš v telo. Da najdeš točko znotraj sebe, ki je trdna, ne glede na zunanje okoliščine. Foto: Plastika Skaza ORANŽNA – SAKRALNA: Izražam svojo ustvarjalnost in uživam življenje.Ko začneš vse jemati preveč resno. Ko ti zmanjka pretoka, veselja, igrivosti. Ta misel te spomni, da ni treba le preživeti dan – lahko ga tudi občutiš, ustvariš. RUMENA – SOLARNI PLEKSUS: Zaupam vase in svojo notranjo moč.Ko te razjeda notranji kritik. Ko primerjaš sebe z drugimi ali dvomiš, ali zmoreš. Ta misel ti pomaga, da se postaviš v svojo moč – ne da dokazuješ, ampak da verjameš vase. ZELENA – SRČNA: Ljubezen v meni povezuje vse.Ko si strog do sebe. Ko se zapreš pred drugimi ali si želiš nežnosti, pa ne veš, kako jo sprejeti. Ta misel mehča. Odpira prostor za odnos – do sebe in ljudi. TURKIZNA – GRLENA: Govorim svojo resnico jasno in spoštljivo.Ko pogoltneš besedo, ker se bojiš odziva. Ko te tišina duši, ali pa besede ranijo. Ta misel pomaga izraziti, kar čutiš – iskreno, a brez boja. Z močjo in mehkobo hkrati. MODRA – TRETJE OKO: Moja intuicija me vodi k jasnosti in modrosti.Ko se izgubiš v mislih. Ko ne veš več, kateremu glasu zaupati. Ta misel te povabi nazaj k sebi – k občutku, ki ga ne dokazuješ, a veš, da je pravi. VIJOLIČNA – KRONSKA: Povezujem se z univerzumom in sledim svojemu namenu.Ko se zdi, da vse nima smisla. Ko si utrujen od dokazovanja in iščeš nekaj več. Ta misel te spomni, da si del celote – in da tvoj obstoj že ima pomen. “Zato je kolekcija 7 ČAKER zavestna podpora tvojemu umu, tvoji energiji in tvojemu notranjemu ravnovesju,” pojasnjuje Skaza. To niso motivacijski slogani. Ampak notranji kompas pri požirkih, ki usmerjajo tvoje misli.

BELO. ČRNO. ZELENO. – moč kontrasta in srčne prisotnosti

Foto: Plastika Skaza Kolekcijo sestavlja sedem kozarcev: trije beli, trije črni in en zeleni. Tri barve. Trije opomniki. Ena misel: vračaj se k sebi. Te barve so izbrane zato, ker vsaka od njih nosi drugačno stanje – in te nežno spomni nanj.

BELA – jasnostKo si utrujen od analiziranja. Ko ti misli skačejo in iščeš trenutek tišine. Bela te ne sili v odgovore. Daje prostor. Odpira fokus. Dovoljuje, da zadihajo tudi stvari, ki jih ne razumeš takoj.

ČRNA – močKo dvomiš vase. Ko iščeš trdnost, a se zdi, da jo izgubljaš. Črna te ne boža, ampak te prizemlji. Opomni, da je moč v tem, da se znotraj sebe postaviš – mirno, brez drame. Da si cel tudi takrat, ko si zlomljen.

ZELENA – srceKo si navzven močan, a znotraj prazen. Ko si bil z drugimi, a nisi bil s sabo. Zelena ne zahteva več. Spomni, da je dovolj, da začutiš. In da ljubezen do življenja začneš vaditi – po požirkih.

“Bela barva nam daje odprtost, črna odpira priložnost za rast, zelena pa simbolizira povezavo s sabo. Ko sta um in srce v ravnovesju, smo pogumni – in moč najdemo v sprejemanju celote,” pove Tanja Skaza.

Ta kolekcija ni odgovor. Je povabilo. Da ne iščeš zunaj – ampak začutiš, kaj ti potrebuješ zdaj.

Cup Creator LOVE – ker je ljubezen do sebe temelj vsega

Če ne čutiš ljubezni do sebe, jo zaman iščeš drugje. A ko jo začneš živeti v sebi – se začne spreminjati vse. Cup Creator LOVE je vsakdanji opomnik, da je stik s sabo dejanje ljubezni.Ne trend. Ampak najtišja in najmočnejša odločitev, ki jo lahko narediš. “Nežnost do sebe ni šibkost. Je najgloblji izraz moči,” pravi Tanja Skaza. “Ko sem v stiku s sabo, ne potrebujem potrditve. Ne dokazujem se. Samo sem. In ko izhajam iz ljubezni, lahko v miru dajem – ne da izgubljam.”

Foto: Plastika Skaza Zavestna uporaba simbola ljubezni, vtisnjenega v lonček, ima tudi znanstveno podlago.Merjenja Inštituta BION so pokazala: ob redni uporabi Cup Creatorja LOVE se poglobita dihanje in sproščenost, uravnoveša se srčni utrip, izboljša se notranje počutje.

Nastal je iz osebne zgodbe Tanje in Igorja Skaza, iz potrebe po več nežnosti, miru in samozaupanja. To ni estetski predmet. To je tvoj sopotnik – na poti k sebi. Resnična moč se prebudi v trenutku, ko se ustaviš. Ko si rečeš: ta požirek je zame. Brez dokazovanja. Brez pritiska. To je praksa. Ljubezen do sebe. Požirek za požirkom. Dan za dnem. Vsak dan znova.

Lonček je narejen v Sloveniji, iz bio osnovane plastike, brez BPA in melamina.Na voljo je v dveh barvah – roza (nežnost) in rdeči (moč) – simbolih notranjega ravnovesja.

Kako začeti? Tako, da ne greš mimo sebe.

Začni korak za korakom. To je proces.

Izberi kozarec, glede na občutek ali potrebo. Preberi afirmacijo. Počasi, z zavedanjem. Ponovi jo vsakič, ko piješ. Vračaj se k njej čez dan. Ko pride dvom, nemir – usmeri misel.

Tvoje misli ustvarjajo tvoje življenje. Zato naj ne bodo naključne. Naj bodo tvoje. Naj ti služijo. Naj te podpirajo. Izberi eno afirmacijo. En kozarec. En trenutek zase. In z njim oblikuj svoj dan.