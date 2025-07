Podjetje Müller drogerija je iz prodaje odpoklicalo otroške kozarce iz kolekcij Hungry as a Bear, Happy as a Bear, Roar like a Lion in Walk like an Elephant podjetja Villeroy & Boch AG. Obstaja nevarnost, da se kozarci zlomijo, če se na notranjost izdelkov izvaja pritisk, kar lahko povzroči telesne poškodbe.