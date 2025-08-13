Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
13. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Uživajmo poletje Uživajmo poletje Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... Franziska Nazarenus moda

Sreda, 13. 8. 2025, 4.00

6 ur, 2 minuti

Tako je Pariz modno navdihnil znano nemško vplivnico

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Franziska Nazarenus | Foto Instagram

Foto: Instagram

Franziska Nazarenus je nemška modna vplivnica, ki nas vedno znova navdušuje z elegantnimi, a igrivimi stajlingi. Tokrat je pozornost pritegnila njena kombinacija iz Pariza, ki jo sestavljajo preprosti, a zanimivi kosi. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako lahko tak stajling ustvarite sami.

Prosojna srajca z detajli 

Glavni kos njenega videza je lahkotna srajca iz tankega, rahlo prosojnega materiala v krem oziroma bež odtenku. Pozornost pritegnejo detajli, ki jih lahko opazimo pri ovratniku in rokavih. Nežni volančki dodajo romantičen pridih, poleg tega pa se takšna srajca lepo poda tako dnevnim kot večernim kombinacijam, saj deluje elegantno, a hkrati sproščeno. 

Fotogalerija
1
 / 4

Elegantne kratke hlače 

Srajco je Franziska dopolnila z elegantnimi belimi kratkimi hlačami, ki ustvarijo svež, poletni kontrast in poskrbijo za minimalističen, a urejen videz. Visok pas optično podaljša noge in lepo poudari obliko postave, obenem pa celotno kombinacijo naredi primerno tudi za sprehajanje po mestu ali kavo s prijatelji. 

Fotogalerija
1
 / 4

Pletena torbica 

To poletje je nepogrešljiv modni dodatek pletena torbica, ki vnese teksturo in naraven ton v celoten stajling. Zlahka jo kombiniramo z drugimi kosi in vsekakor je praktična tako za na plažo kot za v mesto.  

Fotogalerija
1
 / 6

Balerinke 

Celoten videz je Franziska dopolnila s preprostimi balerinkami, ki so znova v ospredju modnih trendov. So udobne, a hkrati elegantne ter popolno uravnotežijo sproščen in romantičen slog. 

Fotogalerija
1
 / 4

Preberite še:

Lara Begič
Trendi Vse o stajlingu, s katerim je Lara Begič očarala Saint-Tropez
moda
Trendi To so viralni škornji, ki jih bomo nosili letošnjo jesen
Hudičevka v Pradi 2
Trendi Stajlingi, ki napovedujejo trende: Hudičevka v Pradi dobiva nadaljevanje
Uživajmo poletje Uživajmo poletje Oblecite se kot ... Oblecite se kot ... Franziska Nazarenus moda
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.