Franziska Nazarenus je nemška modna vplivnica, ki nas vedno znova navdušuje z elegantnimi, a igrivimi stajlingi. Tokrat je pozornost pritegnila njena kombinacija iz Pariza, ki jo sestavljajo preprosti, a zanimivi kosi. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako lahko tak stajling ustvarite sami.

Prosojna srajca z detajli

Glavni kos njenega videza je lahkotna srajca iz tankega, rahlo prosojnega materiala v krem oziroma bež odtenku. Pozornost pritegnejo detajli, ki jih lahko opazimo pri ovratniku in rokavih. Nežni volančki dodajo romantičen pridih, poleg tega pa se takšna srajca lepo poda tako dnevnim kot večernim kombinacijam, saj deluje elegantno, a hkrati sproščeno.

Elegantne kratke hlače

Srajco je Franziska dopolnila z elegantnimi belimi kratkimi hlačami, ki ustvarijo svež, poletni kontrast in poskrbijo za minimalističen, a urejen videz. Visok pas optično podaljša noge in lepo poudari obliko postave, obenem pa celotno kombinacijo naredi primerno tudi za sprehajanje po mestu ali kavo s prijatelji.

Pletena torbica

To poletje je nepogrešljiv modni dodatek pletena torbica, ki vnese teksturo in naraven ton v celoten stajling. Zlahka jo kombiniramo z drugimi kosi in vsekakor je praktična tako za na plažo kot za v mesto.

Balerinke

Celoten videz je Franziska dopolnila s preprostimi balerinkami, ki so znova v ospredju modnih trendov. So udobne, a hkrati elegantne ter popolno uravnotežijo sproščen in romantičen slog.

