prazniki eleganca moda nakupovalni vodnik

Nakupovalni vodnik

Rdeča za praznike? Izstopate lahko tudi drugače.

moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V prazničnem času je eleganca pogosto v ospredju, vendar to ne pomeni, da mora stajling vedno temeljiti na rdečih odtenkih ali izrazitih prazničnih simbolih. Veliko bolj kot barva štejejo kroji, materiali in detajli, ki skupaj ustvarijo urejen in samozavesten videz. Praznična moda ponuja veliko možnosti za prefinjene kombinacije, ki so hkrati nosljive in brezčasne. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kje lahko najdete najlepše praznične kose.

Oblačila z bleščicami 

Bleščice so skoraj sinonim za praznično modo, a skrivnost elegantnega videza je v zmernosti. Namesto popolnoma bleščečega stajlinga izberite en kos, kot so na primer bleščeče krilo, obleka, top ali suknjič. Preostali kosi naj bodo iz nevtralnih materialov, kot so volna, svila ali bombaž. Tako boste ustvarili kontrast, ki deluje modno, a nikoli ceneno.  

Fotogalerija
1
 / 8

Črna eleganca 

Črna barva ostaja brezčasna izbira za praznične dni, saj deluje vedno urejeno, elegantno in samozavestno. Črna obleka, črne hlače z visokim pasom ali svilena črna bluza so osnova, ki jo lahko nadgradite z zanimivimi teksturami ali dodatki. Prednost črne je njena vsestranskost, saj je primerna tako za večerne zabave kot bolj intimna praznična druženja. 

Fotogalerija
1
 / 6

Usnjena oblačila 

Usnje bo letos še posebej izstopalo, saj v prazničnih kombinacijah prinaša pridih sodobne drznosti. Usnjeno krilo, hlače ali blejzer v kombinaciji z mehkejšimi materiali ustvarijo popolno ravnovesje med eleganco in karakterjem. Posebej lepo delujejo minimalistični kroji, ki pustijo, da material pride do izraza brez odvečnih detajlov. 

Fotogalerija
1
 / 6

Elegantni modni dodatki 

Praznični videz pogosto zaživi prav zaradi dodatkov. Prefinjeni uhani, ogrlica, klasična torbica ali elegantni čevlji lahko povsem preoblikujejo še tako preprost stajling. Ključno je, da dodatki dopolnjujejo celoto in niso preveč vsiljivi. Manj je več, zato je že en izrazit kos dovolj, da ustvarite luksuzen vtis. 

Fotogalerija
1
 / 9

prazniki prazniki eleganca moda nakupovalni vodnik nakupovalni vodnik
