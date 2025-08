Stajlingi, ki napovedujejo trende: Hudičevka v Pradi dobiva nadaljevanje

Hudičevka v Pradi velja za ikoničen film, ki ga obožujejo mnogi. Skoraj dve desetletji po premieri pa uspešnica dobiva drugi del, ki ga že težko pričakujemo. Film naj bi na velika platna prišel leta 2026, kar je razveselilo tako modne navdušence kot tudi ljubitelje močnih ženskih likov in drzne ironije modnega sveta. Po spletu pa že krožijo stajlingi s snemanj, v katerih zablestita Anne Hathaway in Meryl Streep. Razkrivamo vam jih v nadaljevanju.

Njuni stajlingi brez dvoma napovedujejo nove trende

Tako Hathaway kot Streep ostajata zvesti likoma, ki sta zaznamovala prvo poglavje filma, a tokrat v bolj zreli in samozavestni različici. Anne Hathaway se na snemanjih pojavlja v prefinjenih, a zelo nosljivih kombinacijah. Njeni stajlingi so sodobni, a hkrati preprosti. Vključujejo nevtralne barve, čiste linije in modne dodatke, ki naredijo razliko. Meryl Streep pa ostaja zvesta svojemu liku, ki je eleganten, samozavesten in brezhibno urejen. Na fotografijah jo vidimo v dolgih plaščih, kakovostnih materialih in stajlingih, ki izžarevajo moč. Obe dokazujeta, da bo moda tudi v drugem delu filma igrala glavno vlogo.

Foto: Profimedia

