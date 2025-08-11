Ponedeljek, 11. 8. 2025, 12.22
Kaj je na tednu mode v Københavnu najbolj izstopalo? Presenečeni boste.
V začetku avgusta se je v Københavnu odvijal teden mode, ki je napovedal trende skandinavskega stila za pomlad in poletje 2026. Na modnih pistah so izstopale barve, sproščenost in veselje, kar je značilno za skandinavsko modo. Predstavile so se različne modne znamke in v trenutku navdušile, a izstopali niso le stili na modnih brveh, presenetili so nas tudi stajlingi na ulicah. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako so se za ta težko pričakovan dogodek oblekli obiskovalci.
Stajlingi udeležencev so vsebovali kombinacijo različnih materialov in barv, prevladovali pa so tudi vzorci, ki so v zadnjih letih še posebej priljubljeni. Vsekakor pa klasika ostaja bela barva, ki kljub minimalizmu pritegne pozornost.
