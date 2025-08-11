Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
12.22

Osveženo pred

12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
stajling Skandinavija moda teden mode

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 12.22

12 minut

Kaj je na tednu mode v Københavnu najbolj izstopalo? Presenečeni boste.

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
CPHFW | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

V začetku avgusta se je v Københavnu odvijal teden mode, ki je napovedal trende skandinavskega stila za pomlad in poletje 2026. Na modnih pistah so izstopale barve, sproščenost in veselje, kar je značilno za skandinavsko modo. Predstavile so se različne modne znamke in v trenutku navdušile, a izstopali niso le stili na modnih brveh, presenetili so nas tudi stajlingi na ulicah. V nadaljevanju vam razkrivamo, kako so se za ta težko pričakovan dogodek oblekli obiskovalci.

Stajlingi udeležencev so vsebovali kombinacijo različnih materialov in barv, prevladovali pa so tudi vzorci, ki so v zadnjih letih še posebej priljubljeni. Vsekakor pa klasika ostaja bela barva, ki kljub minimalizmu pritegne pozornost.

Preberite še:

Lara Begič
Trendi Vse o stajlingu, s katerim je Lara Begič očarala Saint-Tropez
moda
Trendi To so viralni škornji, ki jih bomo nosili letošnjo jesen
Hudičevka v Pradi 2
Trendi Stajlingi, ki napovedujejo trende: Hudičevka v Pradi dobiva nadaljevanje
stajling Skandinavija moda teden mode
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.