Umrla je modna oblikovalka Pam Hogg, znana po svojih punk rockerskih, nekonformističnih kreacijah. Oblačila je zvezdnice, kot sta Rihanna in Lady Gaga. Kot je sporočila njena družina, je Hogg umrla v sredo. Vzroka smrti niso sporočili.

Se je pa družina zahvalila osebju hospica na vzhodu Londonu ter dodala, da je Hogg umrla obkrožena s prijatelji in družino. Ob tem tudi niso navedli njene starosti. To je modna oblikovala vedno skrivala, a številni, med njimi tudi britanski The Guardian, navajajo, da je bila stara 66 let.

Kot je družina škotske modne oblikovalke še objavila na družbenih omrežjih, sta ustvarjalni duh in opus Hogg "zaznamovala življenja številnih ljudi vseh starosti".

Številne znane osebnosti so se že poklonile modni oblikovalki, med drugim igralki Rose McGowan in Patricia Arquette, skupina Blondie in oblikovalka Roksanda Ilincic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Futuristični videz in drzne pričeske

Hogg je s futurističnim videzom, drznimi pričeskami in ekstravagantnimi oblekami, ki so na njenih modnih revijah združevale ironijo, feminizem in protikulturo, veljala za ikono londonskega tedna mode.

Igrala je tudi v več glasbenih zasedbah

Rodila se je v škotskem mestu Paisley, znanem po tekstilni industriji, ter študirala v Glasgowu in na londonskem Royal College of Art.

Svojo prvo kolekcijo je predstavila leta 1981. Pogosto so jo primerjali z modno oblikovalko in še eno kraljico britanske punk-rock kulture Vivienne Westwood, ki je umrla leta 2022. Zvezdnice, ki so nosile kreacije s podpisom Pam Hogg, so med drugimi Kate Moss, Beyonce in Kylie Minogue.

Hogg je igrala tudi v več glasbenih skupinah, med drugim v skupini Doll, ki je v 90. letih preteklega stoletja nastopala kot predskupina Debbie Harry.

