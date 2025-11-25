Si je po smrti slavnega partnerja našla novega moškega?

Pred enajstimi leti je hollywoodska zvezda Philip Seymour Hoffman umrl zaradi nenamernega prevelikega odmerka drog. Prvič po njegovi tragični smrti je bila njegova nekdanja dolgoletna partnerica in mati njegovih treh otrok Mimi O'Donnell v javnosti videna z moškim.

Philip Seymour Hoffman, eden od velikanov svojega poklica, je po smrti 2. februarja 2014 (takrat je bil star 46 let) za seboj pustil svojo dolgoletno partnerico Mimi O'Donnell in njune otroke Cooperja Hoffmana (zdaj 22 let), Tallulah Hoffman (zdaj 19 let) in Willo Hoffman (zdaj 17 let), piše nemški medij Gala.

Igralec za sabo pustil tri mlade otroke

Vsi trije so bili še mladi, ko so se morali za vedno posloviti od očeta. In to je morala biti boleča izguba tudi za njegovo veliko ljubezen. Mimi O'Donnell je svoje življenje delila z oskarjevcem celih 14 let. Zdaj je kostumografinja morda spet našel ljubezen.

Posnetki, ki jih je pridobil britanski Daily Mail, prikazujejo Mimi O'Donnell in stand-up komika, igralca in filmskega ustvarjalca Louisa C.K. na romantičnem sprehodu po New Yorku. Oba sta bila oblečena ležerno: 58-letni Louis C.K. je nosil črn kratek plašč, pulover s kapuco in baseball kapo, Mimi O'Donnell pa je izbrala kavbojke in majico.

Fotografije Mimi O'Donnell in Louisa C.K.:

'Canceled' comedian Louis C.K. devours Hollywood legend's widow on streets of NYC as steamy romance is revealed https://t.co/pZRThZTQAQ — Daily Mail (@DailyMail) November 25, 2025

Novi zaljubljeni par?

Očitno sta skupaj sprehajala psa. Videti sta bila zelo ljubeča: komik se je večkrat ustavil, da bi strastno poljubil svojo spremljevalko in ji nežno položil roke na glavo, piše Gala.

Louis C.K. ni brez kontroverznosti: potem ko ga je pet žensk obtožilo spolnega nadlegovanja, je pred sedmimi leti javno potrdil resničnost zgodb. Pozneje so mu prepovedali nastopanje na televizijskih omrežjih in v televizijskih oddajah, še piše Gala.