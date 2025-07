Govorice, da se med 63-letnim Tomom Cruisom in 37-letno Ano de Armas nekaj plete, so se razširile že v začetku leta, zdaj pa sta jih filmska zvezdnika, kot kaže, potrdila. Fotografi so ju ujeli med sprehodom po Vermontu, kjer sta se držala za roke.

V zadnjih mesecih so Cruisa in 26 let mlajšo igralko večkrat opazili skupaj. Prvič so jo fotografirali med sprehodom po Londonu februarja letos, skupaj pa sta preživela tudi igralkin rojstni dan.

Da imata "poseben delovni odnos" in se pripravljata zgolj na snemanje novega trilerja Deeper, je za revijo People povedal vir blizu para. "Tom je noro delaven in Ana je zelo navdušena nad sodelovanjem z njim. To imenuje priložnost življenja," je povedal vir in dodal: "Tom je Ani neverjeten mentor. O njem ima povedati le neverjetne stvari."

Cruise poročen trikrat, Ana de Armas enkrat

Med sprehodom po mestu sta se držala za roke. Foto: Profimedia Da je njun odnos več kot le profesionalen, pa razkrivajo zadnje fotografije iz Vermonta, kjer ima Ana De Armas svojo hišo. Med sprehodom po mestu sta se držala za roke, svoje ljubezni pa nista skrivala niti pred fotografi.

O ljubezenskem življenju zvezdnika filmov Top Gun in Misija: nemogoče Toma Cruisa v zadnjih letih ni znanega kaj dosti. Po ločitvi od Katie Holmes leta 2012, s katero ima hčer Suri, se ni zapletal v razmerja, ampak je svoj čas posvečal predvsem karieri. To je bila njegova že tretja ločitev, med letoma 1987 in 1990 je bil poročen z igralko Mimi Rogers, še isto leto po ločitvi pa se je poročil z Nicole Kidman, a se je njun zakon končal leta 2001.

Kubanska igralka Ana de Armas, ki jo poznamo po filmih John Wick, Blondinka (Blonde), Globoka voda (Deep Water) in številnih drugih, pa je bila poročena enkrat. Njen zakon je propadel po le dveh letih. Poleg nekdanjega moža Marca Cloteta je bila v razmerju tudi z Benom Affleckom, s katerim sta skupaj zaigrala v trilerju Globoka voda.

