Hrvaški popotniški bloger je na svojem družbenem omrežju objavil račun iz kavarne v središču Splita. Za kavo z mlekom je plačal 2,4 evra, medtem ko ga je 0,33 l vode stalo 3,6 evra. Račun je, kot je zapisal sam, delil samo informativno, brez njegovega komentarja o tem, ali se mu zdi, da so stvari, ki jih je naročil, drage ali poceni. Dodal je le, da gre za vrhunsko lokacijo in turistično območje, ki je "dobesedno najbolj zasedena točka v mestu, tik ob Rivi". Kot vselej so se pod njegovo objavo ob cene obregnili številni komentatorji.

Hrvaški popotniški bloger Kristijan Iličić je na svojem družbenem omrežju Facebook delil fotografijo računa iz središča Splita. "Račun iz kavarne v samem središču Splita – in naj samo omenim, da je to odlična lokacija, turistična cona, dobesedno najbolj prometna točka v mestu, tik ob Rivi. Ne bom komentiral, ali je drago ali ne – to je zgolj informativno, da si ljudje ustvarijo vtis o tem, kakšne so cene v centru, zunaj centra, na Rivi, pred Rivo in podobno ... P. S.: Naslednjič moram pojesti kepico sladoleda," je ob svoji objavi zapisal Hrvat.

Skupaj je Hrvat v eni izmed kavarn v središču Splita za štiri kave z mlekom, dve oranžadi (vsaka je stala 5,3 evra) ter vode plačal 23,8 evra.

ANKETA Kakšne se vam zdijo cene za center Splita? Zelo previsoke. + 64,63 % 106 glasov

Previsoke. + 17,07 % 28 glasov

Običajne. + 12,20 % 20 glasov

Cene so prenizke. + 0,61 % 1 glasov

Cene so mnogo prenizke. + 5,49 % 9 glasov Oddanih 164 glasov

Številni komentatorji ogorčeni, da je voda dražja od kave

Pod objavo Hrvata so se pričakovano zvrstili številni komentarji, med njimi tudi taki, ki niso mogli verjeti, kako visoka je cena za vodo in da je ta dražja od kave. "Navsezadnje razumem ceno kave pri 2,4 evra, ampak voda je 0,33 l in je 3,6 evra – to je neumnost na kvadrat", "Poslušajte, voda je dražja od kave ... Realno gledano je 3,5 evra za 0,33 vode preveč", "Voda je predraga, ampak noben prebivalec Splita ne bi naročil vode, saj ob kavi dobiš kozarec vode brezplačno in lahko piješ vodo iz pipe. Vodo kupujejo turisti, zato je verjetno cena tako določena", "Voda je predraga, mislila sem, da je to cena za liter", so pod objavo zapisali sledilci.

"Gre za zgodovinske spomenike, lahko postavljajo kakršnekoli cene"

Spet drugi so se obregnili ob ceno oranžade: "Je morda v tej oranžadi zlato?" Nekateri drugi komentatorji so na cene pogledali z drugega zornega kota: "Kaj je problem? Dubrovnik, Split, Šibenik, Zadar in Pulj lahko postavljajo kakršnekoli cene. To so zgodovinski spomeniki, še posebej sam center od Dioklecijanove palače ... samo poglejte si cene v Benetkah na Trgu svetega Marka ali blizu foruma v Rimu," je bil jasen eden izmed komentatorjev.

Iličić je delil tudi račun parkiranja v Splitu. Za uro parkiranja v središču mesta, tri minute hoje do obale (Rive), je plačal 1,5 evra.

Oglejte si še: