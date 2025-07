To malo mesto na Hrvaškem ima najdražje nepremičnine. Zakaj?

V malem mestu Kukljici na hrvaškem otoku Ugljan so kupci letos v povprečju za nepremičnino odšteli 5.290 evrov za kvadratni meter. Tako so nepremičnine v Kukljici postale najdražje na Hrvaškem – v Dubrovniku (drugem najdražjem mestu na Hrvaškem glede na cene nepremičnin) so kupci letos v povprečju odšteli 4.500 evrov za kvadratni meter. V Rovinju 4.400 evrov, v Zagrebu pa "le" 3.800 evrov za kvadratni meter.

Kako je mogoče, da je mestece z le 400 prebivalci z vidika nepremičnin postalo najdražje mesto na Hrvaškem, se danes sprašujejo v Jutarnjem listu. Da bi našli odgovor, se je novinarka hrvaškega dnevnika odpravila na Ugljan.

Odgovor na vprašanje je novinarka našla takoj, ko je prispela v Kukljico. V mestecu nihče ne prodaja nepremičnin. Na prodaj so samo apartmaji v turističnem resortu Zelena punta. In ti seveda niso poceni. Cene apartmajev segajo od 210 tisoč evrov za dvosobni apartma s površino 34,7 kvadratnega metra do 430.900 evrov za štirisobni apartma s površino 68,58 kvadratnega metra. Na trgu so od lani, skupno jih je 120, do zdaj pa so jih prodali 17. Večina kupcev prihaja iz Slovaške in Češke.

Kukljica je miren kraj, kjer se z oddajanjem ukvarja sto družin. Vse tudi živijo v mestecu. Če upoštevamo, da ima kraj 400 prebivalcev s povprečno štirimi člani na družino, se s turizmom ukvarjajo vsi ali pa vsaj velika večina domačinov. Foto: Shutterstock

S turizmom se ukvarjajo skoraj vsi v mestu

Kukljica je zadnje naselje na otoku Ugljan, ima 20 kilometrov obale in 400 prebivalcev. Hotelov ni, večina domačinov pa se ukvarja z oddajanjem nastanitev.

"Skupna kapaciteta je 900 gostov, na voljo je 136 nastanitvenih enot. V Kukljici prevladujejo družinski gostje, ni zabav, veliko je kolesarskih poti, zanimivi pa smo tudi za navtike. Lani smo imeli med 50 in 60 tisoč prenočitev, letos pa smo že v predsezoni doživeli razcvet – število domačih gostov je zraslo za 30 odstotkov, tujih pa za 15 odstotkov. Trenutno je vse polno, čez dan pa nas obiskujejo tudi gostje iz drugih krajev na otoku. Kukljica ima veliko zalivov, večina je naravnih, nedotaknjenih, imamo pa tudi FKK-plažo," je za Jutarnji list povedala direktorica Turistične skupnosti Kukljice Vlatka Košta.

Košta tudi poudarja, da je Kukljica miren kraj, kjer se z oddajanjem ukvarja sto družin. In vse tudi živijo v mestecu. Če upoštevamo, da ima kraj 400 prebivalcev s povprečno štirimi člani na družino, se s turizmom ukvarjajo vsi ali pa vsaj velika večina domačinov. Novi lastniki stanovanj se tako ne bi smeli dolgočasiti niti pozimi.