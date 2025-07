Američanka razjezila Hrvate: To je grozno #video

Američanka je med dopustovanjem na hrvaški obali objavila posnetek, kako po stopnicah vrže svoj kovček. "Hrvaške stopnice niso šala," je zapisala ob posnetku, ki je sprožil burne odzive.

Videoposnetek je zbral kar štiri milijone ogledov in več kot tisoč komentarjev. Objavo so komentirali številni tuji in hrvaški uporabniki TikToka, ki so zapisali, da bi lahko kovček koga poškodoval.

"To je grozno." "Lahko bi koga poškodovala." "Ali vam ni mar za varnost drugih?" "In potem se sprašujejo, zakaj Hrvati ne prenesejo turistov." To so le nekateri od komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo.