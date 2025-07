Groza v splitskem hotelu: trije Britanci osumljeni posilstva mlade Hrvatice

Moški naj bi 28-letnico spolno napadli v hotelski sobi. Policisti so po prijavi enega osumljenca aretirali na kraju dogodka, druga dva so hitro izsledili in ju pridržali.

Po končani kriminalistični preiskavi je policija ugotovila, da obstaja utemeljen sum, da so se moški skupaj vnaprej dogovorili za sodelovanje pri storitvi kaznivega dejanja.

Osumljence so zaslišali na državnem tožilstvu, zdaj od tožilstva pričakujejo predlog za pripor.