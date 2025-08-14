Hrvaški prvak se je s pomočjo Slovenca odkupil navijačem

Nogometaši Rijeke so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo Europa doma izgubili proti irskemu prvaku Shelbourne (1:2). Hrvaški prvaki so bili deležni kritih, a so na povratni tekmi v Dublinu pokazali boljši obraz, premagali Shelbourne s 3:1 in se uvrstili v play-off kvalifikacij za ligo Europa. Rijeki je do preobrata, s katerim si je zagotovila dolgo evropsko jesen, pomagal tudi Dejan Petrovič. Na prvi tekmi je manjkal zaradi zdravstvenih težav, tokrat pa odigral vso tekmo. V četrtek je iz tekmovanja izpadel Žiga Lipušček, saj je njegov RFS še drugič izkupil s finskim klubom KuPS (0:1). Na delu sta še dva slovenska legionarja Petar Stojanović (Legia) in Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos).

Velika večina povratnih srečanj tretjega kroga kvalifikacij za ligo Europa se igrajo v četetek, v torek pa je bilo na sporedu le eno. V Dublinu je hrvaški prvak Rijeka popravil vtis s prve tekme in vrnil Shelbournu z obrestmi. Zmagal je s 3:1 in s tem nadoknadil poraz s prve tekme na Hrvaškem (1:2). Zadetek za napredovanje Rijeke je v 90. minuti dosegel branilec Ante Oreč, ki je le nekaj minut pred tem napravil prekršek za najstrožjo kazen, po kateri je Shelbourne v 86. minuti znižal zaostanek na 1:2.

Tako si je Rijeka po sladki zmagi s 3:1 že zagotovila dolgo evropsko jesen, saj bo v najslabšem primeru zaigrala v glavnem delu konferenčne lige. Poraženca srečanja Shelborune čaka popravni izpit v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Rijeko čaka v play-offu kvalifikacij za ligo Europa zmagovalec srečanja med solunskim Paokom in Wolfsbergerjem.

Adam Gnezda Čerin bo z grškim velikanom na delu v četrtek, ko ga čaka nov zahteven obračun s slovenskim znancem Šahtarjem. Foto: Guliverimage

Prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij evropske lige bodo 21., povratne pa 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poraženci pa v ligaški del konferenčne lige.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma (Ita), Porto (Por), Lille (Fra), Dinamo Zagreb (Hrv), Betis Sevilla (Špa), Aston Villa (Ang), Lyon (Fra), Freiburg (Nem), Nottingham Forest (Ang), Bologna (Ita), Celta Vigo (Špa), Stuttgart (Nem) in Go Ahead Eagles (Niz).

Liga Europa, kvalifikacije (3. krog, povratne tekme):

Torek, 12. avgust:

Četrtek, 14. avgust: