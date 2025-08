Žreb, povezan s sedmimi Slovenci. Adam Gnezda Čerin se bo spopadel s Turki

Po žrebu Evropske nogometne zveze Uefe v Nyonu so znani pari zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Slovenskih klubov v evropski ligi ni več, zato pa se zanjo poteguje sedmerica slovenskih nogometašev v tujih klubih.

Slovan Bratislava Kenana Bajrića je za potencialnega tekmeca dobil švicarski klub Young Boys iz Berna, z njim bo igral v primeru poraza v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Kairatu.

Panathinaikos Adama Gnezde Čerina bo igral proti Samsunsporu, Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bi ob neuspehu proti Lechu v kvalifikacijah lige prvakov igrala proti Genku, RFS Rigo Žige Lipuščka pa ob napredovanju čaka Fredrikstad ali Midtjylland.

Aberdeen Esterja Soklerja bo igral proti boljšemu iz dvoboja FCSB - Drita, Legia Varšava Petra Stojanovića bo ob napredovanju proti AEK Larnaki igrala proti Brannu ali Häckenu, Rijeka Dejana Petroviča pa ob napredovanju proti Shelbournu proti Paoku ali Wolfsbergerju.

V prejšnji sezoni je ligo Europa osvojil Tottenham. Foto: Reuters

Prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij evropske lige bodo 21., povratne pa 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poraženci pa v ligaški del konferenčne lige.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma, Porto, Lille, Dinamo Zagreb, Betis Sevilla, Aston Villa, Lyon, Freiburg, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo, Stuttgart in Go Ahead Eagles.