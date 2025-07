Celjani s porazom končali pot v evropski ligi

Nogometaši Celja so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij evropske lige v Larnaki proti AEK izgubili z 1:2 (0:1). Prvi obračun se je prejšnji teden v Celju končal z 1:1. To pomeni, da je v 3. krog kvalifikacij evropske lige napredoval AEK.

Četrtek, 31. julij:

Trener Celja Albert Riera je svoje fante na Ciper peljal optimistično razpoložene s poudarkom na tem, da imajo recept za zmago proti trdoživemu tekmecu. A se je ta danes pokazal za pretrd oreh. Celje večji del tekme v napadu ni pokazalo veliko, domači pa so znali unovčiti svoje priložnosti za napredovanje.

Ciprčani, ki so v 1. krogu izločil Partizan, bodo v 3. krogu igrali proti zmagovalcu češko-poljskega dvoboja Banik Ostrava - Legia Varšava. Celjani, ki so uvodoma izločili Sabah, pa bodo v 3. krogu kvalifikacij konferenčne lige igrali proti poražencu švicarsko-romunskega obračuna Lugano - Cluj.

Ekipi sta v uvodnih 20 minutah vsaka pokazali nekaj idej, kako priti skozi tekmečevo obrambo, a brez pravega zaključka. Malce podjetnejši so bili sicer domači, ki so v 37. minuti imeli tudi kar lepo priložnost po kotu, a je bil strel z glavo vseeno malce previsok. So pa gostitelji povedli ob izteku 42. minute. Karol Angielski je žogo na polovici igrišča podal za hrbet celjske obrambe do Yersona Chacona, ki je sam stekel proti Žan-Luku Lebanu in rutinirano ugnal celjskega vratarja. Ob koncu polčasa so Celjani prišli do svojega prvega strela, vendar je bil precej nenatančen.

Albert Riera s Celjani na Cipru ni bil uspešen. Foto: Aleš Fevžer

Uvod drugega dela ni prinesel nobenega razburjenja, v igro pri Celju je vstopil Danijel Šturm, a gostom še naprej ni uspelo sestaviti omembe vrednega napada. Zato pa so v 55. minuti domači še enega, vendar je nekdanji nogometaš Olimpije in Maribora Đorđe Ivanović iztržil le kot. Leban je moral biti v 61. minuti znova pozoren po Ivanovićevem strelu, v 66. pa ga je od daleč preizkusil še Jaime Suarez. Sledil je Chaconov kot z leve strani, po njem pa so Ciprčani podvojili prednost, ko je z glavo zadel Angel Garcia.

Ta zadetek je vendarle spodbudil goste k odločnejši predstavi. V 72. minuti so imeli Celjani dotlej svojo najlepšo priložnost, ko je Franko Kovačević z močnim strelom zadel prečko. Celje je še napadalo, v 88. minuti pa dobilo še nekaj upanja, ko je Mario Kvesić zadel iz bližine po dvojni podaji z Anomnachijem Chidijem. A v petminutnem sodniškem dodatku Celjani niso več prišli do kakšne obetavne akcije, tako da so se napredovanja veselili domači nogometaši.

Liga Europa, kvalifikacije (drugi krog, povratne tekme):

