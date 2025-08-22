Kaj zanimivega se bo ta konec tedna dogajalo po Sloveniji? Preverite na Siol.Dogodki .

Šolske počitnice se bližajo koncu in prav tako večina dopustov, kar se pozna tudi pri vse številčnejših dogodkih, ki nas čakajo po vsej Sloveniji. Kaj se dogaja ta konec tedna? Preverili smo na Siol.Dogodki in naredili izbor.

Bograč in idrijski žlikrofi

Na skrajnem vzhodu države, v Lendavi, na zadnjo soboto v avgustu prirejajo tradicionalni Bogračfest, tekmovanje v kuhanju bograča. Če se ga ne boste udeležili kot tekmovalci, se ga lahko kot jedci, ob bograču bo dišalo tudi po drugih lokalnih dobrotah, kot so lendavski pereci in ocvirkove pogače.

Tako je bilo na lanskem Bogračfestu:

Svojo tradicionalno jed bodo slavili tudi v Idriji, kjer imajo v soboto praznik idrijskih žlikrofov. To tradicionalno rudarsko jed bodo slavili v parku Mejca, kjer bodo obiskovalci lahko poskusili več kot 30 različnih načinov postrežbe idrijskih žlikrofov, pa tudi druge tradicionalne idrijske jedi.

Vinski festival v mariborskem podzemlju

V Mariboru po lanski uspešni premieri v spektakularni kleti Vinaga prirejajo 2. podzemni vinski festival. Na festivalu, ki se začne v soboto ob 14. uri, se bo predstavilo več kot 30 vrhunskih vinarjev, njihova vina bodo spremljali kulinarika in glasbeni ter plesni nastopi, v večernih urah pa se bo vinski festival prevesil v zabavo.

Lanski prvi podzemni vinski festival v Vinagovi kleti so letos še nadgradili. Foto: Mediaspeed

V Ljubljani se v soboto začenja festival Mladi levi, ki bo trajal do 30. avgusta. Letošnji program bodo zaznamovale številne mlade gledališke ustvarjalke in ustvarjalci (Filip Mramor, Aljoša Lovrić Krapež, Aline Olmos Steler, Ajda Pirtovšek & Čarna Lampret, Mélissa Guex, Alice in Davide Sinigaglia) ter praznovanja.

Največji kmetijski sejem in Nina Pušlar

V Gornji Radgoni se v soboto začenja mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki bo letos doživel 63. izvedbo in bo kot vedno predstavil najnovejše tehnologije pridelave, reje in predelave. Obisk Agre pa si lahko v soboto popestrite še z obiskom Radgonske noči, na kateri bo kot glavna gostja pela Nina Pušlar.

V Piranu v soboto odpirajo že 24. Tartini Festival, enega najprestižnejših mednarodnih glasbenih festivalov klasične glasbe v regiji. Ta edinstveni glasbeni dogodek vsako leto privabi vrhunske glasbenike in ansamble, ki sodijo med najpomembnejše interprete klasične glasbe in ljubitelje Tartinijeve glasbe.

Tekači na Veliko Planino in Šmarno goro, kolesarji na Roglo

V nedeljo prihajata poslastici za ljubitelje gorskega teka, tek na Veliko Planino in tek na Šmarno goro bosta namreč skupaj gostila zaključek svetovnega pokala v gorskih tekih v sezoni 2025. Obe tekmi sta odprti tudi za vse domače privržence gorskega teka, ki imajo tako enkratno priložnost, da se na domačem terenu na startu postavijo ob bok najboljšim na svetu.

Za tiste, ki se bolje znajdejo na kolesu, pa bo v nedeljo kolesarsko tekmovanje Skok na Roglo, ki šteje tudi za Pokal Slovenije za amaterske kategorije OMR-cestno kolesarstvo. Trasa je dolga 13,6 kilometra, na tej razdalji pa bodo tekmovalci morali premagati 1.100 metrov višinske razlike.