Kam ta vikend, če ne na martinovanje?

Pred nami je drugi novembrski konec tedna, ko bo Slovenija zadišala po novem vinu in dobri hrani. Martinovo bo zavzelo številna mesta, od Maribora do Izole, poleg tega pa vikend ponuja tudi raznolike kulturne in športne dogodke. Izbrali smo nekaj najboljših priložnosti, da ga preživite v dobri družbi – ob kozarcu vina, glasbi ali smehu.

Foto: Mediaspeed

Martinovanje v Mariboru velja za največje v Sloveniji in letos praznuje že 40. obletnico. Petdnevno praznovanje združuje vino, kulinariko, kulturo in glasbo v pravi festivalski utrip mesta. Dogajanje se razteza čez več prizorišč in privablja obiskovalce od blizu in daleč, ki skupaj proslavljajo prihod novega vina.

Foto: Katja Kodba, arhiv LVP

Staro mestno jedro Ljubljane bo ta konec tedna polno nasmejanih obrazov in dišečih kozarcev vina. Ljubljanska vinska pot je praznik vina, kulinarike in dobre volje, ki ga dopolnjuje bogat kulturni program. Obiskovalci bodo okušali vina iz vseh slovenskih vinorodnih dežel, lokalni ponudniki pa bodo poskrbeli za popolno gastronomsko doživetje.

Foto: Arhiv organizatorja

Na Obali bo v znamenju vina in dobre družbe potekalo tradicionalno martinovanje na ploščadi Lonka v Izoli. Dogodek slavi prihod novega vina, ob blagoslovu Svetega Martina pa ponuja pester izbor vin lokalnih vinarjev in bogato izbiro istrskih dobrot. Veselje dopolnjuje glasbeni program, medtem ko bodo najmlajši uživali v ustvarjalnih delavnicah.

Foto: Arhiv organizatorja

Če bi želeli okusiti prleško tradicijo v živo, si 8. novembra rezervirajte dan za Martinovo soboto v Oljarni Jeruzalem Sat. Na dvorišču oljarne boste lahko spoznali zgodbo bučnega olja, si ogledali predstavitveni film in poskusili njihove specialitete z martinovim pridihom. Naj bo obisk oljarne del vašega martinovega doživetja – v družbi ljudi, ki znajo iz zemlje izvabiti najboljše.

Foto: Arhiv organizatorja

V Novem mestu bodo novembra lokalni gostinci, vinarji in društva združili moči v projektu Okusi Novo mesto. Na številnih dogodkih bodo predstavljali domače jedi, vinske zgodbe in kulinarično tradicijo Dolenjske v sodobni preobleki. Odlična priložnost, da okusite bogastvo domačih okusov in spoznate ustvarjalnost lokalnih ponudnikov.

Foto: Neo Visuals

Slovenska rock ikona Siddharta letos praznuje 30 let delovanja in to obeležuje z nepozabnimi koncerti. Njihov jubilejni nastop obeta vrhunsko produkcijo, energijo in nostalgičen preplet uspešnic, ki so zaznamovale tri desetletja glasbe. Pripravite se na divje rokenrol praznovanje.

Foto: Shutterstock

V Ljubljani bo potekalo tekmovanje Slovenia Open Bodybuilding Championship, ki združuje najboljše bodybuilderje iz Slovenije in tujine. Obiskovalce čaka prava paša za oči – popolna telesa, izjemna disciplina in navdihujoče zgodbe o vztrajnosti. Dogodek je praznik moči, predanosti in športnega duha.

Foto: Mediaspeed

Boštjan Romih v humorni monokomediji Pasja komedija iskreno razkriva, kako je življenje s kosmatim prijateljem polno topline, zmede in smeha. Občinstvo bo spoznalo pasje razvade in trenutke, ko pes s pogledom pove več kot besede. Zabavna, prisrčna in resnična predstava za vse ljubitelje psov – in tiste, ki to še bodo.

Foto: Marko Pigac

Pet izvrstnih igralk – Lucija Vrankar, Nuška Drašček, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Desa Muck – v predstavi Ženske brez filtra brez zadržkov spregovori o življenju sodobne ženske. Na duhovit in iskren način se dotaknejo odnosov, starševstva, staranja in strasti. Iskrena, sproščena in neizmerno zabavna predstava, ki osvaja občinstvo po Sloveniji.

Foto: Arhiv organizatorja

Agencija za razhode prinaša komično zgodbo o ljubezni, razhodih in novih začetkih. Domen Valič, Luka Cimprič in Lara Komar v smešnih zapletih razkrivajo, kako težko (in zabavno) je končati zvezo, ko gre nekaj narobe. Predstava obljublja obilico smeha, presenetljive preobrate in dobro voljo.

