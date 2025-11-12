Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
12. 11. 2025,
8.45

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Sreda, 12. 11. 2025, 8.45

1 ura, 3 minute

Martinovanje v Mariboru pritegnilo nepregledno množico

Avtor:
N. V.

Martinovo Maribor 2025 | Mošt je krstil in s tem v vino spremenil mariborski župan Saša Arsenovič. | Foto Mediaspeed

Mošt je krstil in s tem v vino spremenil mariborski župan Saša Arsenovič.

Foto: Mediaspeed

Da se martinovega v Mariboru drži poimenovanje štajersko novo leto, se je letos več kot potrdilo.

Mariborsko martinovanje je letos ob 40. obletnici trajalo kar pet dni, vrhunec pa je kot vedno doseglo na samo martinovo. Kombinacija vinskega praznika in lepega vremena je že čez dan privabila ogromno ljudi, ki so na Trgu Leona Štuklja pričakali malečniške brače s sodom mošta.

Veseli družbi malečniških bračev se je pridružil tudi Alfi Nipič. | Foto: Mediaspeed Veseli družbi malečniških bračev se je pridružil tudi Alfi Nipič. Foto: Mediaspeed

Vzdušje je nato postajalo samo še bolj vroče vse do večera, ko je množico dodatno podžgal še ansambel Saša Avsenika.

Da se je letos na mariborskem martinovanju zbrala res nepregledna množica ljudi, dokazuje tudi ta posnetek:

Maribor martinovo martinovanje
