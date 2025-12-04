Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
8.05

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
dražba dražba umetnin Slikar Paul Reubens slika

Četrtek, 4. 12. 2025, 8.05

29 minut

Sliko flamskega umetnika Rubensa prodali za skoraj tri milijone evrov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Jezusa Kristusa na križu, Christ on the Cross, Peter Paul Rubens | Čeprav je Rubens veliko del ustvaril za cerkve, je bila slika verjetno ustvarjena za zasebnega zbiralca. | Foto Profimedia

Čeprav je Rubens veliko del ustvaril za cerkve, je bila slika verjetno ustvarjena za zasebnega zbiralca.

Foto: Profimedia

Dolgo izgubljeno sliko flamskega umetnika Petra Paula Rubensa iz 17. stoletja so pretekli teden v francoski dražbeni hiši Osenat prodali za skoraj tri milijone evrov, medtem ko so njeno vrednost ocenili na od enega do dveh milijonov evrov. Delo, ki prikazuje Jezusa Kristusa na križu, naslikano leta 1613, je lani odkril dražitelj Jean-Pierre Osenat.

Osenat, čigar dražbena hiša je sliko prodala za 2,94 milijona evrov, je sliko našel med pripravo nepremičnine za prodajo. Gre za mojstrovino, ki jo je Rubens naslikal, ko je bil na vrhuncu svojega talenta, je Osenat letos povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Rentgensko slikanje in analiza pigmentov

Po navedbah dražbene hiše je o umetnini znanega le malo, na primer, da je Rubensov kolega naredil graviranje slike. Kupil naj bi jo francoski akademski slikar iz 19. stoletja William-Adolphe Bouguereau, ki jo je kasneje zapustil svoji družini.

Avtentičnost slike je potrdil tudi nemški umetnostni zgodovinar Nils Buttner, ki je znan po svojih raziskavah o mojstru flamskega baroka, še poroča AFP. Avtentičnost je potrdil na podlagi metod, ki vključujejo rentgensko slikanje in analizo pigmentov. "To je sam začetek baročnega slikarstva, ki prikazuje križanega Kristusa, osamljenega, svetlečega in izrazito izstopajočega pred temnim in grozečim nebom," je še povedal Osenat.

Slika verjetno ustvarjena za zasebnega zbiralca

Čeprav je Rubens veliko del ustvaril za cerkve, je bila slika verjetno ustvarjena za zasebnega zbiralca.

Rubens (1577–1640) se je rodil v kraju Siegen v Nemčiji kot sin protestantskih emigrantov. Po očetovi smrti leta 1587 se je preselil v Antwerpen. Učil se je pri Adamu van Noortu in Ottu van Veenu. Od leta 1600 se je izpopolnjeval v Italiji. Od leta 1608 je v Antwerpnu vodil slikarsko delavnico. Bil je spoštovan slikar in ugleden, bogat meščan. Opravljal je tudi diplomatske posle v Parizu, Londonu in Madridu.

Igor Bavčar
Novice Država terja milijone evrov: kmečka vila Igorja Bavčarja gre na dražbo
Mclaren F1 Senna
Avtomoto Med 10 in 13 milijoni evrov? Na prodaj je legendarna formula Ayrtona Senne. #foto
dražba dražba umetnin Slikar Paul Reubens slika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.