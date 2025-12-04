Dolgo izgubljeno sliko flamskega umetnika Petra Paula Rubensa iz 17. stoletja so pretekli teden v francoski dražbeni hiši Osenat prodali za skoraj tri milijone evrov, medtem ko so njeno vrednost ocenili na od enega do dveh milijonov evrov. Delo, ki prikazuje Jezusa Kristusa na križu, naslikano leta 1613, je lani odkril dražitelj Jean-Pierre Osenat.

Osenat, čigar dražbena hiša je sliko prodala za 2,94 milijona evrov, je sliko našel med pripravo nepremičnine za prodajo. Gre za mojstrovino, ki jo je Rubens naslikal, ko je bil na vrhuncu svojega talenta, je Osenat letos povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Rentgensko slikanje in analiza pigmentov

Po navedbah dražbene hiše je o umetnini znanega le malo, na primer, da je Rubensov kolega naredil graviranje slike. Kupil naj bi jo francoski akademski slikar iz 19. stoletja William-Adolphe Bouguereau, ki jo je kasneje zapustil svoji družini.

Avtentičnost slike je potrdil tudi nemški umetnostni zgodovinar Nils Buttner, ki je znan po svojih raziskavah o mojstru flamskega baroka, še poroča AFP. Avtentičnost je potrdil na podlagi metod, ki vključujejo rentgensko slikanje in analizo pigmentov. "To je sam začetek baročnega slikarstva, ki prikazuje križanega Kristusa, osamljenega, svetlečega in izrazito izstopajočega pred temnim in grozečim nebom," je še povedal Osenat.

Slika verjetno ustvarjena za zasebnega zbiralca

Čeprav je Rubens veliko del ustvaril za cerkve, je bila slika verjetno ustvarjena za zasebnega zbiralca.

Rubens (1577–1640) se je rodil v kraju Siegen v Nemčiji kot sin protestantskih emigrantov. Po očetovi smrti leta 1587 se je preselil v Antwerpen. Učil se je pri Adamu van Noortu in Ottu van Veenu. Od leta 1600 se je izpopolnjeval v Italiji. Od leta 1608 je v Antwerpnu vodil slikarsko delavnico. Bil je spoštovan slikar in ugleden, bogat meščan. Opravljal je tudi diplomatske posle v Parizu, Londonu in Madridu.