Država terja milijone evrov: kmečka vila Igorja Bavčarja gre na dražbo

Ker nekdanjemu prvemu možu Istrabenza in prvemu ministru za notranje zadeve v samostojni Sloveniji Igorju Bavčarju ni uspelo preprečiti večmilijonske izvršbe Fursa na njegovem premoženju, bo konec meseca na spletu javna dražba njegovega premoženja.

Na dražbi bo okrajno sodišče v Cerknici poizkušalo najti kupce za več kmetijskih in gozdnih zemljišč v Starem trgu pri Ložu, ki so blizu naslova, na katerem stanuje Igor Bavčar.

Glavna točka dražbe bo stara kmečka hiša oziroma prenovljena vila v bližnjem naselju Markovec, ki se že nekaj časa oddaja v turistične namene kot Posestvo bajer. V poletnem času jo je mogoče najeti tudi za tisoč evrov za en konec tedna. Izklicna cena Bavčarjevega tričetrtinskega deleža znaša 341 tisoč evrov, piše portal Necenzurirano.

Bavčarjeve neporavnane obveznosti do Fursa znašajo skoraj dva milijona evrov, dolg pa je nastal, ker so davčni inšpektorji obdavčili Bavčarjeva denarna sredstva, ki mu jih je država pozneje v kazenskem postopku odvzela kot nezakonito pridobljena premoženjska korist. Bavčar je sicer skušal preprečiti izvršbo in rubež premoženja, pri tem pa je šel celo do vrhovnega sodišča, med drugim še piše portal.