Bavčar oproščen obtožb o oškodovanju Istrabenza

Tožilstvo je medtem tako kot prvič za Bavčarja predlagalo dve leti in šest mesecev zaporne kazni, za Golubića pa dve leti.

Povezano delovanje Bavčarja in Golubovića

Bavčar je bil sicer obtožen, da je leta 2007 zlorabil položaj predsednika uprave Istrabenza, ko je v okviru zapletenega posla za več kot 14 milijonov evrov odkupil sveženj delnic Intereurope, naslednji dan pa ga je za 10,3 milijona evrov prodal. S tem naj bi povzročil 3,7 milijona evrov škode Istrabenzu in prav toliko koristi družbi Maksima Holding, ki jo je vodil Golubić, lastniško pa jo je obvladoval Bavčar. Golubić naj bi Bavčarju medtem po prepričanju tožilstva pri tem poslu pomagal.

Prvostopenjsko sodišče je aprila 2019 Bavčarja in Golubića spoznalo za kriva. Bavčarja je obsodilo na dve leti in pol zapora ter mu skupaj s prejšnjo obsodbo v zadevi Istrabenz izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora, Golubića pa je obsodilo na eno leto in osem mesecev zapora. Leta 2020 je višje sodišče sodbo razveljavilo in vrnilo zadevo v ponovno sojenje pred spremenjenim senatom. To se je začelo februarja lani.