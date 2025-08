Ameriški sodnik Arun Subramanian je v ponedeljek razsodil, da glasbenik Sean Diddy Combs ostaja v zveznem priporu še najmanj do izreka kazni v oktobru. Porota je glasbenika v začetku julija spoznala za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostila pa obtožbe kriminalnega združevanja in siljenja v prostitucijo.

Sodnik je razsodil, da je 55-letni Combs še vedno nevaren za skupnost ter da obstaja nevarnost, da pobegne pred izrekom kazni, kar je razpisano za 3. oktober, je poročala televizija NBC. Sodnik je ob tem navedel nasilje, kot je bila razvidno z videoposnetka hotelske varnostne kamere, na katerem se je Combs lotil svoje nekdanje varovanke Cassie Ventura, ki ga je tožilstvo prikazalo med dva meseca trajajočim sodnim procesom.

Combs bo tako ostal v priporu v Brooklynu, kjer je vse od aretacije marca lani.

Odvetniki predlagali 50-milijonsko varščino

Za vsako od dveh kaznivih dejanj prevoza oseb za namen prostitucije je zagrožena najvišja kazen deset let zapora. Tožilstvo je predlagalo med 51 in 63 meseci zapora, obramba pa izpustitev na prostost. Combsovi odvetniki so sodniku za izpustitev z varščino pred izrekom kazni predlagali 50 milijonov dolarjev (43,34 milijona evrov).

Porota je Combsa spoznala za krivega, da je Cassie Ventura in drugo tožnico, ki je pričala pod psevdonimom Jane, prevažal iz države v državo. Na njegovih razvpitih zabavah "freak off" sta imeli spolne odnose z moškimi prostituti. Oprostila pa ga je obtožbe kriminalnega združevanja in dveh dveh točk siljenja v prostitucijo.

