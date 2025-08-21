Kdaj je potreben obisk fizioterapevta in kdaj kineziologa?

V življenju se vsak od nas vsaj enkrat znajde pred vprašanjem, komu zaupati svoje telo, ko se pojavijo bolečine, poškodbe ali želja po boljši telesni pripravljenosti. Dve stroki, ki v tem trenutku najpogosteje stopita v ospredje, sta fizioterapija in kineziologija.

Čeprav se na prvi pogled zdita omenjeni stroki zelo podobni, imata povsem različne pristope in cilje, ki pa se na koncu učinkovito dopolnjujejo. Ravno zaradi tega je dobro razumeti, kdaj je pravi čas za obisk fizioterapevta in kdaj je primerneje poiskati pomoč kineziologa.

Tako fizioterapija kot kineziologija imata enoto poslanstvo – pomagati človeku do boljšega in učinkovitejšega gibanja, višje kakovosti življenja in predvsem do telesnega in psihičnega blagostanja. Razlika je le v izhodišču. Fizioterapija se ukvarja z zdravljenjem posledic poškodb in bolečin, kineziologija pa z iskanjem poti, da se te težave v prihodnje več ne ponavljajo.

Fizioterapevt in kineziolog – vsak strokovnjak svojega področja – skupaj tvorita most med zdravljenjem in dolgoročnim ohranjanjem zdravja, ki vam omogoča, da ponovno zaživite polno, aktivno in brez omejitev!

Fizioterapija – pomoč ob nepojasnjenih bolečinah in akutnih poškodbah

Fizioterapija je del zdravstvene stroke in se ukvarja predvsem z obravnavo poškodb, lajšanjem akutnih in kroničnih bolečin ter rehabilitacijo po operacijah. Fizioterapevt je v proces zdravljenja običajno vključen takrat, ko je težava akutne narave: ko vas boli hrbet, ko ste si med športno aktivnostjo natrgali mišico ali ko ste prestali operativni poseg zaradi večje poškodbe sklepnih vezi.

Foto: Medicofit

Temeljna naloga fizioterapevta je, da vam pomaga odpraviti bolečino, povrniti ustrezno gibljivost in vzpostaviti pogoje, da se lahko vrnete k ugodnemu življenjskemu slogu. Pri svojem delu uporablja različne tehnike – od sodobnih aparaturnih metod, kot so terapija TECAR, visokoenergijski laser ali udarni valovi, pa vse do manualnih tehnik in skrbno izbranih vaj, ki so prilagojene vašemu stanju in sposobnostim.

Pomembno je poudariti, da fizioterapija ne predstavlja zgolj pasivnega zdravljenja, kjer pacient leži, terapevt pa poskrbi, da se bo stanje spontano izboljšalo.

Čeprav obstajajo pasivne tehnike za lajšanje bolečine, je dolgoročni cilj vedno aktiven pristop. V procesu fizioterapevtskega zdravljenja mora pacient sodelovati, izvajati vaje, krepiti mišice in si postopoma povrniti gibalno funkcijo. Prav v aktivnem sodelovanju je ključ do uspešnih rezultatov rehabilitacije, saj le tako telo ponovno pridobi moč in stabilnosti, vi pa samozavest v gibanju.

Kineziologija – več kot le telesna vadba za dobro počutje

Kineziologija, znanstvena veda o gibanju, se posveča predvsem preventivnemu ukrepanju in dolgoročnemu razvoju telesnih sposobnosti. Če fizioterapevt pomaga takrat, ko je težava prisotna v največji meri, kineziolog stopi v ospredje, ko želite poskrbeti, da se poškodbe ne bodo ponavljale in da bodo učinki fizioterapevtskega zdravljenja dolgoročni.

Foto: Medicofit

Kineziolog se ne ukvarja le s športniki, čeprav je v športnem svetu njegova vloga neprecenljiva. Prav tako je nepogrešljiv za vsakogar, ki si želi izboljšati svojo telesno pripravljenost, držo in mišično moč ali preprosto živeti bolj kakovostno življenje brez bolečin. Na primer, če želite po koncu fizioterapije zaradi poškodovanega kolena zagotoviti, da bo vaša hoja stabilna, tek varen in da se poškodba ne bo ponovila, naj bo program kineziološke vadbe vaša prva izbira.

Svet kineziologije je svet vadbe – vendar ne katerekoli vadbe, temveč strokovno zasnovane, individualno prilagojene in usmerjene k specifičnim ciljem.

Glavni cilj strokovnjaka kineziologije ni zgolj povrnitev vašega psihofizičnega stanja pred poškodbo ali pred upadom telesnih sposobnosti, temveč da vas naredi še bolj odporne in pripravljene na prihodnje športne ali življenjske izzive.

Ali ne veste, kateremu specialistu zaupati svoje težave z gibanjem? Naročite se na diagnostično terapijo in izvedite, ali je za vas primernejša fizioterapija ali kineziologija.

Kako se fizioterapija in kineziologija dopolnjujeta?

Na podlagi že omenjenega lahko pridemo do zaključka, da se stroki fizioterapije in kineziologije medsebojno dopolnjujeta. Fizioterapevt vam bo pomagal prebroditi najtežji začetek, ko je vaše telo šibko in boleče. Ko pa bolečina popusti in se začneta vračati tako gibljivost kot tudi mišična moč, pa je prav kineziolog tisti, ki prevzame odgovornost nad vašim počutjem in telesno pripravljenostjo.

Foto: Medicofit

Če bi rehabilitacijo poškodbe ali obravnavo kronične bolečine primerjali z gradnjo hiše, potem fizioterapija predstavlja temelj, kineziologija pa zajema vse nadaljnje procese, ki dajejo trajnost in dolgoročno zadovoljstvo.

Fizioterapija torej poskrbi za odpravo bolečine in povrnitev osnovne funkcionalnosti, kineziologija pa z nadgradnjo gibanja prepreči ponovne poškodbe. Skupaj tvorita neprekinjen proces, ki vas varno vodi od okrevanja do dolgoročne telesne pripravljenosti.

Kdaj obiskati fizioterapevta?

Odgovor je jasen: kadar vas muči akutna bolečina, ko ne morete dvigniti roke zaradi poškodbe ramena ali ko se po operaciji težko postavite na noge, je fizioterapevt tisti, ki vam bo najprej pomagal. Njegovo poslanstvo je, da pripomore k odpravi bolečine, izboljša gibljivost sklepa, vam pomaga pridobiti osnovno mišično funkcijo in vas pripravi na to, da se lahko ponovno normalno gibljete.

Foto: Medicofit

Poleg akutnih poškodb je fizioterapija priporočljiva tudi pri bolečinah, ki trajajo dlje časa in vplivajo na kakovost vašega življenja. Fizioterapevt lahko s kombinacijo manualnih tehnik, instrumentalnih postopkov zdravljenja in ciljanih vaj zmanjša bolečino, odpravi napetost v mišicah, izboljša gibljivost sklepov ter vam pomaga, da ponovno pridobite nadzor nad svojim telesom.

Kdaj obiskati kineziologa?

Kineziologa je smiselno obiskati, ko se osnovna rehabilitacija poškodbe konča, torej kadar bolečina ni več glavna ovira in si želite narediti korak naprej. Takrat ne gre več samo za to, da se gibljete brez bolečin, temveč da je vsak korak odločen, vaše telo močno, telesna pripravljenost pa odlična.

Foto: Medicofit

Čeprav lahko po koncu fizioterapevtskega zdravljenja ponovno opravljate vsakodnevne stvari, kot je dvigovanje predmetov s tal, je cilj kineziologije, da lahko to storite varno in brez tveganja za ponovitev poškodbe. Kineziolog vas spremlja skozi individualno zasnovan vadbeni program, ki ni usmerjen le v trenutne težave, ampak v vaše dolgoročno zdravje in zmogljivost.

Skupna moč fizioterapije in kineziologije

Za številne ljudi, ki se soočajo z nepojasnjenimi sklepnimi bolečinami, kot tudi tiste, ki trpijo za posledicami poškodbe, ima povezava obeh strok največji doprinos k ponovnemu izboljšanju zdravja in telesne pripravljenosti.

Fizioterapija vas varno vodi skozi proces rehabilitacije, nato pa delo prevzame kineziolog, ki s ciljno vadbo gradi na temeljih fizioterapevta. Na ta način se zdravljenje ne konča le ob prenehanju bolečine, ampak vodi v trajne rezultate – telo postane močnejše, bolj vzdržljivo in pripravljeno na izzive vsakdana.

Klinika Medicofit omogoča celostno obravnavo na enem mestu

V kliniki Medicofit verjamejo, da je uspešna rehabilitacija mogoča le, če vsi strokovnjaki delujejo povezano. Pri njih fizioterapevti in kineziologi tvorijo usklajeno ekipo, ki skrbi za pacienta od prvega dne poškodbe pa vse do popolne vrnitve v vsakdanje življenje ali šport.

Foto: Medicofit

Prednost takšnega pristopa je, da pacient ne izgublja časa z iskanjem različnih strokovnjakov, temveč prejme celostno obravnavo na enem mestu. Na podlagi natančne diagnostike za vas pripravijo individualiziran načrt zdravljenja, ki se začne s fizioterapevtsko obravnavo, nadaljuje z aktivno vadbeno rehabilitacijo in sklene z napredno kineziološko vadbo za dolgoročno ohranjanje zdravja.

Njihovi specialisti fizioterapije so strokovno usposobljeni za obravnavo najrazličnejših poškodbenih stanj in kroničnih bolečin. Z neprecenljivimi izkušnjami, strokovnim znanjem in uporabo najsodobnejših instrumentalnih postopkov zdravljenja so izboljšali kakovost življenja že tisočim, ki so dalj časa trpeli za različnimi tegobami in bolečinami.

Foto: Medicofit

Tudi strokovnjaki kineziologije v kliniki Medicofit imajo obsežne izkušnje in znanje, ki temelji na najvišjih standardih strokovnosti, s katerim vam pomagajo, da dosežete svoje dolgoročne cilje. Z usklajenim in medsebojno koordiniranim procesom celostne obravnave vam v kliniki Medicofit omogočajo vse pogoje, da dosežete ne le trajne rezultate, ampak tudi izboljšate kakovost življenja.

Kako je videti obravnava akutne poškodbe v kliniki Medicofit?

Klinika Medicofit je sinonim za strokovno odličnost, znanstveno utemeljeno strokovnost in oseben pristop k zdravljenju vaših težav. Pri zdravljenju poškodb upoštevajo multidisciplinaren pristop, ki združuje strokovno znanje fizioterapije in kineziologije v enoten proces zdravljenja.

Ne glede na vzrok težav, bolečin ali gibalnih omejitev vsakemu pacientu pomagajo ne le do odprave bolečine, temveč ga vodijo od začetne rehabilitacije do popolne vrnitve v vsakdanje življenje ali športno aktivnost. V nadaljevanju vam predstavljamo primer uspešne zgodbe mladega perspektivnega nogometaša, ki je svojo rehabilitacijo zaupal strokovnjakom klinike Medicofit.

Alen, 17-letni nogometaš, je med eno izmed tekem utrpel akutno poškodbo zadnje stegenske mišice leve noge. Poškodoval se je le nekaj minut pred koncem tekme, ko je med krajšim sprintom začutil pekočo bolečino v zadnji stegenski mišici leve noge. Naslednji dan je opravil pregled pri zdravniku, ki je opravil ustrezne postopke diagnostike in zaključil, da gre za poškodbo mišice biceps femoris in njenega proksimalnega narastišča. Nogometaša je napotil na opravljanje rehabilitacije v kliniki Medicofit. V kliniki Medicofit je Alena ob uvodnem srečanju sprejel specialist fizioterapevt za športne poškodbe, ki je opravil tudi uvodni diagnostični pregled. Klinična slika je nakazovala na resnejšo poškodbo zadnje stegenske mišice in je zahtevala celostno in temeljito rehabilitacijo. V prvi fazi je bila ključna hitra fizioterapevtska obravnava, ki je vključevala najsodobnejše instrumentalne postopke za zmanjšanje bolečine, odpravo modrice in otekline, uporabo manualnih tehnik za miofascialno sproščanje in spodbujanje prekrvavitve ter postopno uvajanje osnovnih vaj za mišično aktivacijo. Pomembna vloga v uvodni fazi zdravljenja je bila namenjena povrnitvi hoje brez kompenzacijskih gibov. Ko je bolečina popustila in je mišica pridobila osnovno funkcionalnost, se je v zdravljenje začelo uvajati naprednejše vaje za krepitev mišične moči in prožnosti vezi. Ko se je povrnila tudi značilnejša obremenilna kapaciteta, je vodenje obravnav prevzel kineziolog. Za Alena je pripravil program individualno prilagojene vadbe, ki je vključeval vaje za krepitev sprednjih in zadnjih stegenskih mišic, vaje za stabilnost kolka in trupa ter trening propriocepcije. Pozna faza kineziološke vadbe je temeljila na specifičnih vajah za tek, pospeševanje in spremembe smeri ter drugih vzorcih pliometrije, ki so omogočili ustrezno pripravo poškodovanega področja na športno obremenitev brez tveganja za ponovno poškodbo.

Foto: Medicofit

Prava izbira ob pravem času

Razliko med fizioterapijo in kineziologijo je pomembno razumeti, saj lahko le tako izberete pravo pot do boljšega zdravja. Če je v ospredju bolečina ali akutna poškodba, je prva izbira fizioterapija.

Kadar pa se težava ne skriva v omejeni gibljivosti ali bolečini in si želite napredka pri telesnem počutju in mišični moči, pa v ospredje stopi kineziologija. Fizioterapija in kineziologija skupaj tvorita nezamenljiv tandem, ki vam omogoča vrnitev k polnemu in aktivnemu življenju!

Če se soočate s poškodbo, kronično bolečino ali pa si želite poskrbeti za telesno pripravljenost, vam priporočamo obisk diagnostične terapije v kliniki Medicofit. Naročite se na diagnostično terapijo.