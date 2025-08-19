Na ljubljanskem okrožnem sodišču so se danes začeli naroki za obtožene lanskega umora Satka Zovka v Ljubljani. Pred sodnika sta stopila Jaka Bergant in Roland Cretu, ki krivde za očitke tožilstva ne priznavata. Poleg pomoči pri umoru Zovka tožilstvo obtoženima očita kaznivi dejanji nedovoljenega prometa z orožjem in prepovedanimi drogami.

Največjo vlogo v hudodelski združbi tožilstvo sicer pripisuje Dinu Muzaferoviću - Cezarju, ki naj bi kot vodja hierarhično organizirane hudodelske združbe organiziral združbo in pripravil do potankosti izdelan načrt za lanski umor Zovka. V ta namen naj bi kot člane združbe organiziral najmanj Berganta, Cretuja, Osmana Kostića in Vilija Sušnika, vsi so v priporu.

Tožilstvo: Umor je izvršen na zahrbten način

Po mnenju tožilstva naj bi Bergant sledil navodilom Muzaferovića in mu nudil pomoč pri umoru Zovka, po umoru pa omogočal tudi vse potrebno, da sta se Muzaferović in Cretu lahko skrivala pred organi pregona, med drugim tako, da je članom hudodelske združbe omogočil bivanje v svojem bivališču v Ljubljani.

Cretuju pa tožilstvo med drugim očita, da naj bi skupaj s preostalimi člani hudodelske združbe sledil oz. spremljal gibanje Zovka pred njegovim umorom in med drugim skrbel za orožje. Tožilstvo je danes med drugim izpostavilo, da je bil umor Zovka izvršen na zahrbten način, ob čemer je spomnilo, da sta dva neidentificirana člana združbe v noči na 29. novembra lani Zovka pričakala pred hotelom Mons v Ljubljani in proti njemu izstrelila več deset nabojev.

Zagovornika obtoženih: Policija opazovanje izvajala brez ustrezne odredbe

Tožilstvo je danes dodatno predlagalo, da sodišče kot pričo zasliši sopripornika Cretuja v priporu v Celju, ki naj bi se mu Cretu zaupal tako glede načrtov za umor Zovka in drugih kriminalnih postopkov kot tudi glede načrtov za pobeg Muzaferovića iz mariborskega zapora. Predlaga tudi, da sodišče zaprosi pristojne organe Češke, da odklenejo in zavarujejo podatke telefona, ki ga je Muzaferović prelomil ob hišni preiskavi.

Obramba pa je danes podala več predlogov za izločitev dokazov. Kot sta med drugim izpostavila zagovornika obtoženih Nejc Ukmar in Jure Vozel, je policija tajno opazovanje izvajala brez ustrezne odredbe, to pa med drugim podkrepila s tem, da se je odredba za tajno opazovanje nanašala na osebo srednje visoke postave z račjo hojo, Bergant pa je visok.

Predobravnavni naroki so predvideni tudi za sredo, četrtek in petek. Muzaferović naj bi se o krivdi predvidoma izrekel v četrtek, v sredo pa Kostić in Sušnik. Šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću tožilstvo očita le trgovanje s prepovedano drogo.