Obtožnica za umor Satka Zovka pravnomočna, predobravnavni naroki konec meseca

Obtožnica, ki jo je Specializirano državno tožilstvo zaradi umora Satka Zovka na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zoper bosanskega državljana Dina Muzaferovića - Cezarja in pet soobtoženih, je pravnomočna, poroča Večer. Predobravnavni naroki za obtožene so razpisani za 31. julij.

Tožilki specializiranega tožilstva sta 20. maja vložili 140 strani obsegajočo obtožnico. Po trditvah tožilstva je Muzaferović vodil hudodelsko združbo, ki je načrtovala in organizirala umor Zovka v Ljubljani v noči na 29. november lani ter se ukvarjala s trgovino z drogo in orožjem. Poleg Muzaferovića so se v obtožnici znašli še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić, Vili Sušnik in Boban Stojanović, vsi so v priporu. Obramba obtoženih je zoper obtožnico ugovarjala, vendar neuspešno, saj so bili po podatkih Večera vsi ugovori zavrnjeni kot neutemeljeni, obtožnica pa je zdaj pravnomočna.

Obtoženi trgovanja z drogo in orožjem

Primer je bil dodeljen okrožnemu sodniku Gorazdu Fabjančiču, ki je že razpisal predobravnavne naroke za obtožene, in sicer za 31. julij. Po navedbah Večera gre namreč za priporno, nujno zadevo.

Iz obtožnice izhaja, da so Muzaferović, Bergant, Cretu, Kostić in Sušnik obtoženi sodelovanja pri Zovkovem umoru in trgovini z drogo, Stojanović pa trgovine z drogo. Muzaferoviću, Bergantu in Cretuju tožilstvo očita še trgovanje z orožjem. V sodni preiskavi se je zagovarjal le Sušnik, ki je zanikal članstvo v Muzaferovićevi kriminalni združbi, preostali so se branili z molkom.

Muzaferović umor Zovka načrtoval najmanj leto dni

Največjo vlogo v kriminalni združbi tožilstvo pripisuje Muzaferoviću, ki je po prepričanju tožilstva umor Zovka načrtoval najmanj leto dni, članom svoje kriminalne združbe pa je natančno določil vloge pri Zovkovem umoru ter v trgovini z drogo in orožjem. Bergantu je naložil, da članom združbe da na razpolago stanovanje, garažo in osebno vozilo, prav tako je moral skrbeti za orožje. Cretu in Kostić sta bila odgovorna za sledenje Zovku in hrambo orožja, Sušnik je moral slediti Zovku, članom združbe pa dati na razpolago svoj avtomobil.

Iz obtožnice še izhaja, da je Muzaferović drugima dvema članoma združbe dejal, naj Zovka v noči na 29. november 2024 počakata pod dovozom v hotel Mons na ljubljanskem Brdu in ga ustrelita. Moška sta Zovka počakala v zasedi, ko se jima je približal z avtomobilom, ter vanj izstrelila najmanj 26 nabojev iz dolgocevnega in kratkocevnega avtomatskega orožja. Zovko je zaradi hudih poškodb umrl na kraju zločina.