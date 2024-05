Iz zapora izpustili vodjo balkanskega narkokartela, ki naj bi bil poročen s Slovenko

Po obsežni mednarodni akciji zaradi prodaje mamil balkanskega narkokartela, ki naj bi ga vodil Dino Muzaferović, znan kot Cezar, so ga po njegovem prijetju maja lani zdaj nemški pravosodni organi izpustili iz zapora, poročajo hrvaški mediji. Medtem ko Hrvaška čaka na njegovo izročitev, da bi ga ovadili zaradi organiziranja mednarodnega tihotapljenja kokaina, heroina in marihuane, njegovi sodelavci čakajo na sojenje v več evropskih državah. Kriminalistične preiskave so takrat potekale tudi v Sloveniji.

Kot je poročal Jutarnji list, so lani na Hrvaškem in tudi v Sloveniji izvedli številne aretacije zaradi tihotapljenja več kot sto kilogramov kokaina in heroina, najmanj sto kilogramov hašiša, strelnega orožja ter eksploziva. Prav tako so bili nekateri osumljenci v okviru te akcije v sosednjih državah obtoženi likvidacije zaščitenih prič in visokih policijskih uradnikov.

Aretacije so vzporedno potekale v več državah, med drugim v Bosni in Hercegovini, Belgiji, Italiji, na Nizozemskem ter v Sloveniji in Nemčiji, v operacijo pa sta bila vpletena tudi ameriška agencija za boj proti drogam (DEA) in Europol, hrvaška policija pa je bila koordinator celotne akcije. Glavni osumljenec je 38-letni Dino Muzaferović, doma iz Velike Kladuše, ki naj bi bil poročen s Slovenko. Nazadnje je prestajal štiriletno zaporno kazen v Rimu, kamor so ga izročili iz Nemčije.

Drogo je združba tihotapila s tovornjaki prek Zagreba za hrvaški trg in tudi naprej za Slovenijo, Nemčijo in Švico. Muzaferović je bil sicer že na iskanem seznamu Interpola BiH, ko so ga leta 2021 v okviru akcije "Escobar" osumili organiziranja velikih nasadov marihuane in njenega tihotapljenja v države Evropske unije.

Po neuradnih informacijah naj bi Muzaferovića zdaj izpustili iz nemškega zapora in nima prepovedi potovanja ter se lahko prosto giblje v državah Evropske unije ali pa se vrne v svojo državo Bosno in Hercegovino, še pišejo na Hrvaškem. "Gotovo je prišlo do neke vrste hudega nesporazuma na relaciji med italijanskim, nemškim in hrvaškim pravosodjem," komentira omenjeni časnik.