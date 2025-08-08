Združene države Amerike (ZDA) so podvojile nagrado za informacije, ki bi vodile do aretacije venezuelskega predsednika Nicolása Madura. Ta zdaj znaša 50 milijonov dolarjev (42 milijonov evrov), obtožujejo pa ga za enega največjih preprodajalcev drog na svetu, poroča BBC News.

Generalna državna tožilka Pam Bondi je potrdila, da bodo ZDA podvojile prej napovedano nagrado v višini 25 milijonov dolarjev (21 milijonov evrov), češ da je Maduro neposredno povezan s preprodajo drog.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Venezuelski zunanji minister Yvan Gil je novo nagrado označil za "patetično" in "politično propagando". "Glede na to, kdo daje nagrado, nas ne preseneča," je dejal Gil in Bondijevo obtožil, da "obupano preusmerja pozornost" od negativnih naslovov o obravnavi primera Jeffreyja Epsteina.

Madura in druge visoke venezuelske uradnike je ameriška vlada med Trumpovim prvim mandatom obtožila vrste kaznivih dejanj, vključno z narkoterorizmom, korupcijo in preprodajo drog. Pri ameriškem ministrstvu za pravosodje so takrat trdili, da je Maduro sodeloval s kolumbijsko uporniško skupino Farc, da bi uporabljal kokain kot orožje za zmago nad ZDA.

V videoposnetku je Bondi Madura obtožila sodelovanja s skupinami, kot sta Tren de Aragua – venezuelsko tolpo, ki jo je Trumpova administracija označila za teroristično organizacijo – in kartelom Sinaloa, močno mehiško kriminalno mrežo.

ZDA trdijo, da je ameriška agencija za boj proti drogam (DEA) zasegla 30 ton kokaina, povezanega z Madurom in njegovimi sodelavci, skoraj sedem ton pa je povezanih z Madurom samim. Foto: Reuters