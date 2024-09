Letalo Dassault Falcon 900LX, ki ga je venezuelski predsednik Nicolas Maduro uporabljal kot uradno letalo svoje administracije, je po zasegu danes pristalo na Floridi v Združenih državah Amerike, je poročal CNN.

Zaseg letala po navedbah medijev predstavlja novo stopničko v zaostrovanju odnosov med ZDA in Venezuelo, proti kateri so Američani v preteklih letih, predvsem zaradi domnevne korupcije venezuelskega političnega vrha, uvedli mnoge sankcije. Prav zaradi teh naj bi ameriški organi zasegli Madurovo letalo – kupljeno naj bi bilo s kršenjem sankcij.

Med ZDA in režimom Nicolasa Madura je močno počilo tudi julija letos, ko so Združene države za zmagovalca predsedniških volitev v Venezueli priznale opozicijskega kandidata Edmunda Gonzaleza Urrutio, Maduru pa so Američani očitali, da je zmago na volitvah razglasil z goljufijo. Demokratične legitimnosti venezuelskega predsednika Madura sicer ne priznava tudi Evropska unija. V Venezueli so zaradi zmage na predsedniških volitvah, ki jo je razglasil Maduro, izbruhnili tudi protesti. Foto: Reuters

ZDA venezuelski vladajoči garnituri na čelu s samodržcem Madurom očitajo, da s poslabševanjem stanja v državi, kar naj bi bil neposreden odraz korupcije političnega vrha, ustvarja migracijsko krizo, ob čemer se milijoni Venezuelcev podajajo naravnost proti ZDA.



Madurov režim po prepričanju ameriških oblasti sodeluje s kolumbijsko gverilsko uporniško skupino FARC, med drugim znano po proizvodnji in distribuciji prepovedanih drog, in s tem pospešuje mednarodno trgovino s kokainom, ki ga na tone konča ravno v Združenih državah Amerike.



ZDA so Nicolasa Madura in 14 drugih venezuelskih uradnikov marca 2020 sicer obtožile korupcije, narkoterorizma, trgovine z drogami in več drugih kaznivih dejanj. Maduro je zato v ZDA uradno iskana oseba, kar pomeni, da ga lahko tamkajšnje oblasti, če stopi na ameriška tla, nemudoma aretirajo.



Urad zunanjega ministrstva ZDA za preiskave mednarodne trgovine z drogami in kazenski pregon ponuja do 15 milijonov ameriških dolarjev (13,55 milijona evrov) nagrade za informacije, ki bi vodile do prijetja in obsodbe Nicolasa Madura.

Letalo Dassault Falcon 900LX – enak model kot tisti, ki so ga ZDA zasegle venezuelskemu predsedniku. Foto: Guliverimage

Kot piše CNN, bo Venezuela lahko uradno zaprosila za vrnitev letala, v vmesnem času pa bo na letalu potekalo iskanje in zbiranje morebitnih dokazov, ki bi bili lahko obremenilni za Madurov režim.

"Zaseg letala tujemu voditelju države je nekaj nepredstavljivega"

Zaseg letala voditelju države pošilja močno sporočilo svetu, da roka ameriških oblasti seže zelo daleč, je za CNN dejal neimenovani ameriški uradnik.

"Zaseg letala tujemu voditelju države je nekaj tako rekoč nepredstavljivega. S tem pošiljamo jasno sporočilo, da nihče ni nad zakonom in nihče ni izven dosega ameriških sankcij," je za CNN dejal uradnik.