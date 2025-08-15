Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vohun trdi: Putin ima nazorne posnetke, ki lahko uničijo Donalda Trumpa

Vladimir Putin | Ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah nekdanjega agenta KGB prek zvezne varnostne službe FSB razpolaga z dokaznim gradivom, ki podrobno dokumentira kazniva dejanja Donalda Trumpa. | Foto Guliver Image

Ruski predsednik Vladimir Putin po navedbah nekdanjega agenta KGB prek zvezne varnostne službe FSB razpolaga z dokaznim gradivom, ki podrobno dokumentira kazniva dejanja Donalda Trumpa.

Foto: Guliver Image

Nekdanji agent sovjetske varnostno-obveščevalne službe KGB Alnur Musajev trdi, da ruski predsednik Vladimir Putin razpolaga z dokumenti in posnetki, ki dokazujejo nezakonite denarne transakcije Donalda Trumpa in njegovo spolno občevanje z mladoletnimi dekleti. Po besedah Musajeva je to razlog, da se Donald Trump nikoli ni zares zoperstavil Putinu. Predsednika se bosta sicer danes srečala na Aljaski in govorila o končanju vojne v Ukrajini.

Donald Trump
Novice Donald Trump šokiral: Odhajam v Rusijo

"Donald Trump bo v Združenih državah Amerike najverjetneje preprečil kakršnekoli preiskave svojih spolnih zločinov ali pa pranja denarja, ki je pritekal iz Rusije in nekaterih nekdanjih sovjetskih republik. Ne bo pa mu uspelo, da bi izsiljevanje preprečil Rusiji, ki razpolaga z materiali, ki ga kompromitirajo," je o ameriškem predsedniku na družbenemu omrežju Facebook zapisal Alnur Musajev.

Gre sicer za nekdanjega agenta sovjetske varnostno-obveščevalne službe KGB iz Kazahstana, ki že več let živi na Dunaju v sosednji Avstriji. Ogromno prahu je februarja letos dvignil s svojo obtožbo, da je Sovjetska zveza že leta 1987 kot vohuna oz. kot vir informacij o dogajanju v ZDA rekrutirala takrat 40-letnega Donalda Trumpa in mu nadela tajno ime Krasnov.

"Leta 1987 sem delal v šestem oddelku sovjetske KGB v Moskvi. Najpomembnejše delo našega oddelka je bilo rekrutiranje vohunov in virov informacij med poslovneži v kapitalističnih državah. Naš oddelek je tistega leta rekrutiral 40-letnega poslovneža iz ZDA Donalda Trumpa in mu nadel vzdevek Krasnov," je Alnur Musajev februarja letos zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook. | Foto: Guliverimage "Leta 1987 sem delal v šestem oddelku sovjetske KGB v Moskvi. Najpomembnejše delo našega oddelka je bilo rekrutiranje vohunov in virov informacij med poslovneži v kapitalističnih državah. Naš oddelek je tistega leta rekrutiral 40-letnega poslovneža iz ZDA Donalda Trumpa in mu nadel vzdevek Krasnov," je Alnur Musajev februarja letos zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook. Foto: Guliverimage

"Putin dobro ve, kaj vse je počel Trump, in to tudi s pridom izkorišča"

Po navedbah Musajeva, ki se v objavi sklicuje tudi na pričevanje drugih nekdanjih agentov KGB, s katerimi je še vedno s stiku, ruski predsednik Vladimir Putin prek zvezne varnostne službe FSB razpolaga z dokaznim gradivom, ki podrobno dokumentira kazniva dejanja Donalda Trumpa.

Vladimir Putin
Novice Šef zveze Nato: Vladimir Putin ne bo dobil tega, kar hoče

Šlo naj bi za nezakonite denarne transakcije na bančne račune, ki so neposredno ali posredno povezani z Donaldom Trumpom, in zvočne ter videoposnetke, ki naj bi prikazovali Trumpovo nasilje nad ženskami in celo spolno občevanje z mladoletnimi dekleti, piše Musajev. 

V objavi med drugim omenja Tofika Arifova, znanega poslovneža s kazahstanskimi koreninami, ki je med letoma 2002 in 2011 tesno sodeloval z Donaldom Trumpom, med drugim sta skupaj razvijala Trumpove hotelske projekte.
Tofik Arifov (drugi z desne z rožnato kravato) je bil več let tesen poslovni partner Donalda Trumpa. | Foto: Facebook / Alnur Musajev Tofik Arifov (drugi z desne z rožnato kravato) je bil več let tesen poslovni partner Donalda Trumpa. Foto: Facebook / Alnur Musajev
Manj znano je bilo, da je Arifova pred tem kot vir informacij rekrutirala tudi ruska obveščevalna agencija FSB, trdi Musajev. Njihov sodelavec naj bi postal v zameno za končanje kazenskih postopkov, ki jih je zoper njega v 90. letih prejšnjega stoletja zaradi domnevnih poslovnih goljufij sprožilo rusko tožilstvo.

Arifov je bil po pisanju Musajeva skupaj še s tremi drugimi poslovneži iz Kazahstana povezan ne le s Trumpom, temveč tudi z zloglasnim spolnim zločincem in poslovnežem Jeffreyjem Epsteinom, nekdanjim dobrim prijateljem Donalda Trumpa, ki je leta 2019 umrl v zaporniški celici. 

Kazahstanci na čelu z Arifovom naj bi po navodilih FSB z namenom kompromitiranja oseb, ki so posebej zanimale ruske obveščevalce, na Epsteinov otok, kjer so se dogajale spolne zlorabe, in v Trumpov kompleks Mar-A-Lago na Floridi dostavljali mladoletna dekleta, še piše Musajev.

Rusija, Propaganda, Kremelj
Novice Konec ugibanj: Rusija uvaja drastične ukrepe

Nekdanji vohun: Pa saj vendar vsi vidijo, koliko je ura!

Musajev je na Facebooku še pripomnil, da tudi brez njegovih navedb ali pričevanj drugih vohunov o domnevnih dokumentih oz. dokazih, s katerimi naj bi ruski predsednik Vladimir Putin v šahu držal Donalda Trumpa, ves svet vidi, kaj se v resnici dogaja.

Donald Trump in Vladimir Putin se bosta danes srečala v bazi vojaškega letalstva na Aljaski in v prvi vrsti govorila o končanju vojne v Ukrajini. | Foto: Reuters Donald Trump in Vladimir Putin se bosta danes srečala v bazi vojaškega letalstva na Aljaski in v prvi vrsti govorila o končanju vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

"Iz FSB nenehno uhaja zelo natančno doziran 'kompromat', boleče in potencialno škodljive informacije, ki Trumpa silijo, da podpira interese Rusije pri njenih prizadevanjih za razpustitev oz. oslabitev zveze Nato in pomaga zagotoviti dokončno kapitulacijo Ukrajine," je zapisal Musajev.

Vojna v Ukrajini Rusija Donald Trump Vladimir Putin
