Donald Trump - Krasnov?

"Leta 1987 sem delal v 6. oddelku sovjetske KGB v Moskvi. Najpomembnejše delo našega oddelka je bilo rekrutiranje vohunov in virov informacij med poslovneži v kapitalističnih državah. Naš oddelek je tistega leta rekrutiral 40-letnega poslovneža iz ZDA, Donalda Trumpa, in mu nadel vzdevek Krasnov," je Musajev v četrtek zapisal v objavi na družbenem omrežju Facebook (vir).

71-letni Musajev, ki je imel po razpadu Sovjetske zveze dolgo kariero v kazahstanskih obveščevalnih krogih, kasneje pa se je preselil v Avstrijo na Dunaj, objavi ni predložil nobenih dokazov za svojo trditev o Donaldu Trumpu kot viru informacij za KGB.

Zloglasna Lubjanka v Moskvi, sedež nekdanje KGB, kjer je zdaj del pisarn zvezne varnostne službe FSB. Foto: Guliverimage

Kazahstanski obveščevalec trdi, da ima Trumpovo "sovjetsko kartoteko" pri sebi eden od Putinovih tesnih zaveznikov

V komentarju pod svojo objavo je Musajev nato navedel še eno hudo obtožbo na račun FSB, zvezne varnostne službe, ki velja za naslednico KGB.

"Danes kartoteka obveščevalca Krasnova v FSB ne obstaja več. Za to je osebno poskrbel eden najtesnejših sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina, v čigar posesti je omenjena kartoteka," je zapisal Musajev.

Donald Trump leta 1987 Foto: Guliverimage

Donald Trump je leta 1987, ki ga Musajev navaja kot leto, ko naj bi vzhajajočo zvezdo newyorške nepremičninske scene rekrutirala KGB, res odpotoval v Moskvo. Uradno je šlo za poslovni obisk: Trump naj bi se s sovjetskimi oblastmi pogovarjal o gradnji oziroma odprtju hotela v sovjetski, danes ruski, prestolnici.



Medij Politico je leta 2017 poročal, da je Trumpovo potovanje v Moskvo skoraj zagotovo organizirala varnostno-obveščevalna služba KGB oziroma da je imela pri tem zadnjo besedo.

Musajev je že pred sedmimi leti trdil, da Putin Trumpa vrti okrog prsta

Alnur Musajev je julija 2018 v objavi na Facebooku zapisal, da je Donald Trump ugriznil v vabo, ki sta mu jo nastavila Vladimir Putin in ruska zvezna varnostna služba FSB, in da trnek požira vse globlje.

Med drugim je izrazil mnenje, da ni dvoma, da je Donald Trump kompromitiran oziroma da ima Rusija nekaj, s čimer ga drži v šahu, in da prav tako ni dvoma, da je imel Kremelj eno od ključnih vlog pri izvolitvi Trumpa za predsednika ZDA na volitvah leta 2016.

Vladimir Putin in Donald Trump na vrhu G20 na Japonskem leta 2019 Foto: Bela hiša

"Putin se preprosto posmehuje celotni svetovni javnosti, ko s ciničnim nasmeškom zanika Trumpovo odvisnost od Kremlja. Trump medtem po njegovih notah igra tako, da zanika njuno tajno sodelovanje, da bi se lahko obdržal na položaju predsednika," je pred sedmimi leti zapisal Musajev (vir).

Trumpa kritizirajo, da je preveč prijazen do Putina

Donald Trump je bil v preteklih letih večkrat tarča kritik in obtožb, da občuduje ruskega predsednika Vladimirja Putina ter da njegovo mnenje in stališča ceni bolj, kot je to morda primerno za državnika ameriške republikanske stranke.

Kritike so se okrepile v zadnjih dneh, ko je Donald Trump k začetku pogajanj o končanju vojne v Ukrajini povabil zgolj Rusijo, ne pa tudi predsednikov napadene države, kasneje pa je odgovornost za začetek vojne pripisal Ukrajini in njenega predsednika Volodimirja Zelenskega označil za diktatorja.