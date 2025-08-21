V bližini Neuma, priljubljenega in edinega obmorskega letovišča Bosne in Hercegovne, je izbruhnil velik požar. Po poročanju portala Oslobođenje je požar izbruhnil sinoči in se hitro širi proti hišam. Na terenu je poleg gasilcev vojska, na pomoč je iz sosednje Hrvaške priletel tudi Air Tractor. Zaradi požara je promet na cestah Stolac–Neum in Čapljina–Hrasno–Neum prekinjen.

Požar je izbruhnil na območju od mesta Zelenikovac proti vasi Prapratnica, kjer so po poročanju portala Neum Online ogrožene družinske hiše. Zaradi močnega vetra se ogenj hitro spušča proti vasema Broćanac in Hutovo.

Požar, ki je izbruhnil v Bosni in Hercegovini, se je razširil na dubrovniško obalo. Neumskim gasilcem so na pomoč priskočili gasilci iz Mostarja, Čapljine in dubrovniške obale, v gašenju pa sodelujejo tudi domačini.

Po besedah ​​župana Neuma Dragona Jurkovića na pomoč prihajajo tudi gasilci iz Dubrovnika in Putnikovića. Župan je povedal še, da pri gašenju sodeluje tudi letalo Air Tractor.

Za pomoč so zaprosili tudi oborožene sile Bosne in Hercegovine.