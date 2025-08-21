Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
21. 8. 2025,
12.48

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

požar Neum

Četrtek, 21. 8. 2025, 12.48

1 ura, 2 minuti

Velik požar pri Neumu: ogenj se širi proti hišam, na delu Air Tractor, gasilci in vojska

Avtor:
K. M.

Neum požar | Požar, ki je izbruhnil v Bosni in Hercegovini, se je razširil na dubrovniško obalo. | Foto FB/PVP Neum

Požar, ki je izbruhnil v Bosni in Hercegovini, se je razširil na dubrovniško obalo.

Foto: FB/PVP Neum

V bližini Neuma, priljubljenega in edinega obmorskega letovišča Bosne in Hercegovne, je izbruhnil velik požar. Po poročanju portala Oslobođenje je požar izbruhnil sinoči in se hitro širi proti hišam. Na terenu je poleg gasilcev vojska, na pomoč je iz sosednje Hrvaške priletel tudi Air Tractor. Zaradi požara je promet na cestah Stolac–Neum in Čapljina–Hrasno–Neum prekinjen.

Požar je izbruhnil na območju od mesta Zelenikovac proti vasi Prapratnica, kjer so po poročanju portala Neum Online ogrožene družinske hiše. Zaradi močnega vetra se ogenj hitro spušča proti vasema Broćanac in Hutovo.

Požar, ki je izbruhnil v Bosni in Hercegovini, se je razširil na dubrovniško obalo. Neumskim gasilcem so na pomoč priskočili gasilci iz Mostarja, Čapljine in dubrovniške obale, v gašenju pa sodelujejo tudi domačini.

Po besedah ​​župana Neuma Dragona Jurkovića na pomoč prihajajo tudi gasilci iz Dubrovnika in Putnikovića. Župan je povedal še, da pri gašenju sodeluje tudi letalo Air Tractor.

Za pomoč so zaprosili tudi oborožene sile Bosne in Hercegovine. 

