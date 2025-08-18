Na območju Novega Sela na vzhodnem delu otoka Brač je ponoči izbruhnil gozdni požar. V boju z ognjem, ki ga otežuje veter, od davi sodeluje tudi letalo za gašenje. Hiše po navedbah tamkajšnjih gasilcev niso ogrožene.

Gasilci so prijavo o požaru v gostem borovem gozdu na območju vasi Novo Selo prejeli nekaj pred 1. uro. Požar gasi 43 gasilcev s 15 vozili, davi pa se je v gašenje vključilo tudi letalo, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT pojasnil predsednik gasilskega društva iz bližnjih Selc Tino Štambuk.

Po prvih ocenah je pogorelo približno sedem hektarov borovega gozda in makije.

"Stanje je zadovoljivo, vendar ga nikakor ne moremo jemati za samoumevnega, saj še vedno piha veter. Teren je zelo nedostopen, še posebej na severnem delu požarišča," je opozoril Štambuk in obenem izrazil upanje, da bo požar kmalu lokaliziran.