Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
I. H., STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
9.31

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Brač požar Hrvaška

Ponedeljek, 18. 8. 2025, 9.31

41 minut

Hrvaška

Na Braču izbruhnil požar

Avtorji:
I. H., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
požar brač | Foto Facebook/Vatrogasci-Selca

Foto: Facebook/Vatrogasci-Selca

Na območju Novega Sela na vzhodnem delu otoka Brač je ponoči izbruhnil gozdni požar. V boju z ognjem, ki ga otežuje veter, od davi sodeluje tudi letalo za gašenje. Hiše po navedbah tamkajšnjih gasilcev niso ogrožene.

Gasilci so prijavo o požaru v gostem borovem gozdu na območju vasi Novo Selo prejeli nekaj pred 1. uro. Požar gasi 43 gasilcev s 15 vozili, davi pa se je v gašenje vključilo tudi letalo, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT pojasnil predsednik gasilskega društva iz bližnjih Selc Tino Štambuk.

Po prvih ocenah je pogorelo približno sedem hektarov borovega gozda in makije.

"Stanje je zadovoljivo, vendar ga nikakor ne moremo jemati za samoumevnega, saj še vedno piha veter. Teren je zelo nedostopen, še posebej na severnem delu požarišča," je opozoril Štambuk in obenem izrazil upanje, da bo požar kmalu lokaliziran.

Požar, gozdni požar
Novice Primorska: najstniki povzročili ogromen požar, dva v bolnišnico
požar
Novice Požar v zbirnem centru Dragonja pogašen
požar
Novice Zagorelo v zbirnem centru Dragonja, na terenu 50 gasilcev
Brač požar Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.