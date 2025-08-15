Primorska: Najstniki povzročili ogromen požar, dva v bolnišnico

Štirje mladostniki so v četrtek na parceli med Dekani in Škofijami zakurili na odprtem kurišču, a se je ogenj razširil. Na območju 4000 evrov kvadratnih metrov so pogoreli podrastje, hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka, po prvi oceni je škode za 10.000 evrov. Dve osebi so odpeljali v bolnišnico, so sporočili s PU Koper.

Policisti so bili o požaru med Dekani in Škofijami obveščeni v četrtek nekaj pred 19. uro. Mladostniki, med katerimi je bil eden star 16 let, dva 17 let in eden 18 let, so na parceli uporabljali odprto kurišče. Ogenj so pogasili, vendar se je ponovno vnelo, česar niso več uspeli pogasiti sami, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper. Po njihovih navedbah so gasilci z gašenjem zaključili danes okoli 10. ure.

Kot so še navedli na koprski policijski upravi, so dve osebi odpeljali v izolsko bolnišnico, po prvih podatkih gre za lažje poškodbe. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.