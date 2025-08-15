Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
15. 8. 2025,
12.30

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Primorska gasilci požar

Petek, 15. 8. 2025, 12.30

5 minut

Primorska: Najstniki povzročili ogromen požar, dva v bolnišnico

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Požar, gozdni požar | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Štirje mladostniki so v četrtek na parceli med Dekani in Škofijami zakurili na odprtem kurišču, a se je ogenj razširil. Na območju 4000 evrov kvadratnih metrov so pogoreli podrastje, hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka, po prvi oceni je škode za 10.000 evrov. Dve osebi so odpeljali v bolnišnico, so sporočili s PU Koper.

Policisti so bili o požaru med Dekani in Škofijami obveščeni v četrtek nekaj pred 19. uro. Mladostniki, med katerimi je bil eden star 16 let, dva 17 let in eden 18 let, so na parceli uporabljali odprto kurišče. Ogenj so pogasili, vendar se je ponovno vnelo, česar niso več uspeli pogasiti sami, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Koper. Po njihovih navedbah so gasilci z gašenjem zaključili danes okoli 10. ure.

Kot so še navedli na koprski policijski upravi, so dve osebi odpeljali v izolsko bolnišnico, po prvih podatkih gre za lažje poškodbe. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

požar
Novice Zagorelo v zbirnem centru Dragonja, na terenu 50 gasilcev
Tarifa, Španija
Novice V Sredozemlju zaradi požarov množične evakuacije #video
Gasilci
Novice Izmučeni Rusi: Ne moremo več. To je popoln razpad sistema.
Primorska gasilci požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.