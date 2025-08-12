Izmučeni Rusi: Ne moremo več. To je popoln razpad sistema.

V ruski regiji Karelija se zadnje tedne z gozdnimi požari bori skupina gasilcev, ki se je v videoposnetku, ta se je razširil po ruskih kanalih v komunikacijski aplikaciji Telegram, opravičila vsem, ki jih bodo prizadeli ognjeni zublji. Stanje na terenu je obupno, delovne razmere opisujejo kot popoln razpad sistema, njihov predstavnik pa je potarnal, da so tudi katastrofalno slabo plačani.

"V imenu gasilcev padalcev letalske enote v Petrozavodsku se opravičujemo vsem prebivalcem Republike Karelije za požgana tla, za uničene borovnice, za zoglenele gozdove. To ni naša krivda. Prosimo, da vsa morebitna vprašanja preusmerite na ministrstvo za naravne vire in ekologijo Karelije. Delamo vse, kar lahko, a smo skoraj povsem izmučeni," je dejal eden od gasilcev v videoposnetku, ki ga je na Telegram objavil ruski spletni medij 7x7 (vir).

Manj kot 400 evrov mesečne plače za delo v izredno nevarnih razmerah

Gasilci za svoje delo dobijo 35 tisoč rubljev mesečno, kar je manj kot 400 evrov, njihove dnevnice za naloge na terenu – gašenje gozdnih požarov na težko dostopnih območjih – pa znašajo le 300 rubljev, kar je samo 3,17 evra, so potarnali.

"Od požara do požara gremo brez denarja, brez domače baze, kjer bi se lahko odpočili, preoblekli ali umili, brez uniform. Vse, kar imamo, moramo kupiti sami. Ne moremo nadaljevati. Moči preprosto nimamo več," je dejal predstavnik gasilcev in dodal, da so se nekateri gasilci zaradi zahtevnega dela tudi sprli s svojimi ženami.

Gozdni požari so v Rusiji predvsem poleti pogost pojav. Foto: Reuters

Javno izpostavljanje težave je obrodilo sadove

Ruski gasilci so videoposnetek objavili 7. avgusta, v času, ko so požari v Kareliji, ruski regiji, ki meji na Finsko, divjali na skoraj tisoč hektarih gozdov. Posnetek je takoj postal viralen, dosegel pa je tudi regijsko ministrstvo za naravne vire. Po poročanju ruskih medijev sta se že naslednji dan z gasilci na terenu srečala guverner Karelije Artur Parfenčikov in tamkajšnja ministrica za naravne vire Janina Svidskaja.

Po zagotovilih ministrice so že stekla prizadevanja, da bi gasilci čim prej dobili ustrezne uniforme, orodja in drugo opremo, ki so jo morali po lastnih besedah do zdaj kupovati sami.

V uradu generalnega tožilstva Karelije so medtem napovedali, da bodo zaradi razmer, v katerih so delali gasilci, uvedli preiskavo.