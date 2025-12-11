V Prostovoljnem gasilskem društvu Bohinjska Bistrica so sporočili žalostno novico, da jih je zapustila dolgoletna članica Amalija Čufer, ki je bila dolga desetletja nepogrešljiv del društva.

V objavi na omrežju facebook so zapisali, da je Amalija Čufer s svojo srčnostjo, zanesljivostjo in nesebično predanostjo gasilstvu pustila neizbrisljiv pečat v naši skupnosti. Zaradi tega je bila med člani društva še posebej cenjena.

"Aktivna je bila praktično vse do zadnjega obdobja. Redno je sodelovala pri vseh delovnih akcijah in dogodkih društva, svoje članstvo in predanost pa je izjemno ponosno predstavljala tudi izven domačega okolja – tako na posvetih članic kot ob obiskih in srečanjih z našimi pobratenimi gasilci iz PIGD Steklarna Hrastnik, ter prijatelji iz PGD Nova Gorica in PGD Podbrdo. S tem je prispevala k prepoznavnosti in dobremu imenu našega društva," so zapisali v PGD Bohinjska Bistrica.

Pogreb pokojne bo v nedeljo, 14. 12. 2025, ob 14. uri na pokopališču Bohinjska Bistrica, so sporočili in dodali, da v tem težkem času izrekajo iskreno sožalje njeni družini, sorodnikom in vsem, ki so jo imeli radi.