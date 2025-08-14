Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

R. K., STA

14. 8. 2025,
21.45

Zagorelo v zbirnem centru Dragonja, na terenu 50 gasilcev

požar | Foto Občina Piran/Facebook

Foto: Občina Piran/Facebook

V občini Piran je zagorelo v zbirnem centru Dragonja, ki je v upravljanju občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran. Kot so sporočili iz občine, je prišlo do samovžiga. Na terenu posreduje 50 gasilcev, požar je pod nadzorom, vendar intervencija še traja in pričakuje se, da bo trajala še dalj časa.

Vodja gasilske intervencije prebivalce Svetega Petra in Dragonje poziva, naj se zaradi močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš, so sporočili iz Regijskega centra za obveščanje Koper.

Na občini Pran dodajajo, naj prebivalci bližnjih naselij, poleg tega da zaprejo okna in vrata, ugasnejo klimatske naprave. 

