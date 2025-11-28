V požaru v stanovanjskem kompleksu v Hongkongu je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 94 ljudi, približno 80 je poškodovanih, številne še vedno pogrešajo. Hongkonške oblasti so danes sporočile, da je gašenje požara v stanovanjskem kompleksu končano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ogenj je večinoma pogašen, gasilske operacije so končane, je za AFP povedal tiskovni predstavnik hongkonške vlade.

Kaj je zanetilo požar, uradno še ni znano

Vzrok požara, ki je v sredo zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk Court v okrožju Tai Po na severu Hongkonga, uradno še vedno ni znan. Policija je sporočila, da so na oknih stavb, ki so jih prenavljali, našli vnetljive materiale, ki so v kombinaciji z gradbenimi odri iz bambusa verjetno povzročili hitro širjenje požara. Tri ljudi so že aretirali zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti – dva direktorja gradbenih podjetij in enega inženirja.

Po najhujšem požaru v Hongkongu v skoraj 80 letih, ki je opustošil stanovanjski kompleks, še vedno pogrešajo 279 ljudi, vendar to število ni bilo posodobljeno več kot 24 ur, poroča AFP. Več kot 50 ljudi je še vedno hospitaliziranih, od tega 12 v kritičnem stanju. Večino trupel so našli v dveh od sedmih stolpnic v kompleksu, ki je zagorel v sredo popoldne.

Prebivalci kompleksa s skoraj 2.000 enotami, ki so ga odprli leta 1983, po poročanju AFP navajajo, da ob izbruhu požara pred dvema dnevoma niso slišali nobenih alarmov.

Smrtnih žrtev obsežnega požara v Hongkongu je vse več. Foto: Reuters