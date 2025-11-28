Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
28. 11. 2025,
6.42

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
požar Hongkong Kitajska

Petek, 28. 11. 2025, 6.42

45 minut

Požar v Hongkongu pogašen, smrtnih žrtev vse več #video

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Požar Hongkong, posledice | Prebivalci kompleksa s skoraj 2.000 enotami navajajo, da ob izbruhu požara pred dvema dnevoma niso slišali nobenih alarmov. | Foto Reuters

Prebivalci kompleksa s skoraj 2.000 enotami navajajo, da ob izbruhu požara pred dvema dnevoma niso slišali nobenih alarmov.

Foto: Reuters

V požaru v stanovanjskem kompleksu v Hongkongu je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 94 ljudi, približno 80 je poškodovanih, številne še vedno pogrešajo. Hongkonške oblasti so danes sporočile, da je gašenje požara v stanovanjskem kompleksu končano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ogenj je večinoma pogašen, gasilske operacije so končane, je za AFP povedal tiskovni predstavnik hongkonške vlade.

Kaj je zanetilo požar, uradno še ni znano

Vzrok požara, ki je v sredo zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk Court v okrožju Tai Po na severu Hongkonga, uradno še vedno ni znan. Policija je sporočila, da so na oknih stavb, ki so jih prenavljali, našli vnetljive materiale, ki so v kombinaciji z gradbenimi odri iz bambusa verjetno povzročili hitro širjenje požara. Tri ljudi so že aretirali zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti – dva direktorja gradbenih podjetij in enega inženirja.

Po najhujšem požaru v Hongkongu v skoraj 80 letih, ki je opustošil stanovanjski kompleks, še vedno pogrešajo 279 ljudi, vendar to število ni bilo posodobljeno več kot 24 ur, poroča AFP. Več kot 50 ljudi je še vedno hospitaliziranih, od tega 12 v kritičnem stanju. Večino trupel so našli v dveh od sedmih stolpnic v kompleksu, ki je zagorel v sredo popoldne.

Prebivalci kompleksa s skoraj 2.000 enotami, ki so ga odprli leta 1983, po poročanju AFP navajajo, da ob izbruhu požara pred dvema dnevoma niso slišali nobenih alarmov.

Smrtnih žrtev obsežnega požara v Hongkongu je vse več. | Foto: Reuters Smrtnih žrtev obsežnega požara v Hongkongu je vse več. Foto: Reuters

Požar v Hong Kongu
Novice Število smrtnih žrtev grozovitega požara narašča: najmanj 75 mrtvih, več kot 250 ljudi je pogrešanih #video
požar, Hongkong, reševalci, gasilci, stolpnica
Novice Grozljive razsežnosti požara: najmanj 36 mrtvih, skoraj 300 pogrešanih #foto #video
gasilci, Hrvaška, požar, ogenj
Novice V Zagrebu gori skladišče gum, poškodovanih več ljudi
požar Hongkong Kitajska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.