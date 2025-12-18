iRobot pomirja: Za uporabnike, tudi slovenske, se nič ne spremeni

V začetku tedna se je razširila novica, da je ameriško podjetje iRobot, proizvajalec in lastnik blagovne znamke pametnih robotskih sesalnikov Roomba, zaradi konkurence iz Kitajske in visokih carin vložilo zahtevo za zaščito pred stečajem. Toda iz podjetja pomirjajo uporabnike po vsem svetu, češ da gre za "finančno reorganizacijo za podporo dolgoročni rasti".

Družba iRobot Corporation pojasnjuje, da je sklenila Sporazum o podpori prestrukturiranju s svojim zavarovanim posojilodajalcem in glavnim pogodbenim proizvajalcem, družbama Shenzhen PICEA Robotics Co., Ltd. in Santrum Hong Kong Co., Limited (skupaj "Picea"), po katerem bo Picea prek sodno nadzorovanega postopka prevzela iRobot.

Za učinkovito izvedbo te transakcije so iRobot in nekatere njegove povezane družbe prostovoljno začele predhodno dogovorjen postopek po 11. poglavju ameriške zakonodaje, kar pomeni nadzorovano finančno reorganizacijo. Družba pričakuje, da bo ta postopek končala do februarja 2026.

Vodstvo zatrjuje: Brez motenj v vsakem trenutku

V skladu s pogoji bo Picea prejela sto odstotkov lastniških deležev družbe, kar bo razdolžilo bilanco stanja podjetja in iRobotu omogočilo, da bo še naprej posloval v običajnem obsegu in skladno z razvojnimi načrti na vseh svojih trgih, so sporočili iz družbe iRobot. Njen glavni izvršni direktor Gary Cohen je prepričan, da bodo tako še naprej "oblikovali naslednje obdobje pametne domače robotike".

Med postopkom po 11. poglavju bo iRobot še naprej posloval v običajnem obsegu, brez motenj v delovanju aplikacij, programih za stranke, odnosih z globalnimi partnerji, dobavnih verigah ali tekoči podpori izdelkom, zagotavljajo v tej ameriški družbi, ki deluje od leta 2002.

Poslovanje, podpora in prodaja se nadaljujejo nemoteno, zatrjuje glavni izvršni direktor družbe iRobot, proizvajalca robotskih sesalnikov blagovne znamke Roomba. Foto: Ana Kovač

Kdo je prihodnji lastnik iRobota?

Picea je proizvajalec in ponudnik storitev robotskih sesalnikov z raziskovalno-razvojnimi in proizvodnimi obrati na Kitajskem in v Vietnamu. Ima več kot sedem tisoč zaposlenih po vsem svetu in oskrbuje, kot pravijo, raznoliko mednarodno bazo strank, s katerimi vzdržujejo dolgoročna in stabilna partnerstva. Imajo več kot 1.300 pravic intelektualne lastnine, do zdaj pa so proizvedli in prodali več kot 20 milijonov robotskih sesalnikov različnih znamk, tudi Roomba družbe iRobot.