Nemška sodišča so septembra prejela bistveno več zahtev podjetij za začetek stečajnega postopka, so danes pokazali predhodni podatki nemškega zveznega statističnega urada. Število zahtevkov je bilo septembra za 10,4 odstotka večje kot v istem mesecu lani, pri čemer izračun vključuje le zahtevke, za katere je stečajno sodišče že izdalo prvo sodbo. Že avgusta se je njihovo število medletno povečalo za 11,6 odstotka.

Nemška podjetja običajno vložijo zahtevo približno tri mesece pred razsodbo, julija pa so sodišča po končnih rezultatih registrirala 2.197 stečajev pravnih oseb, kar je 13,4 odstotka več kot v istem mesecu lani.

Posebej hudo prizadeta podjetja v sektorju prometa in skladiščenja

Skupna vrednost terjatev upnikov je julija znašala 3,7 milijarde evrov v primerjavi s 3,2 milijarde evrov julija 2024, podjetja v sektorju prometa in skladiščenja pa so glede na podatke o terjatvah v še posebej težkem položaju.

Več kreditnih agencij pričakuje, da bo število stečajev podjetij v Nemčiji leta 2025 večje kot lani. V celotnem letu 2024 so sodišča po podatkih statističnega urada vložila skupno 21.812 vlog, kar je 22,4 odstotka več kot leta 2023 in največ od leta 2015.

Ko so umaknili podporo iz časa pandemije, je gospodarstvo pokleknilo

Analitiki pravijo, da je val stečajev pričakovan, saj je vlada umaknila podporo zaradi pandemije koronavirusa. Visoke cene energije, birokracija in politična negotovost so prav tako obremenile podjetja v dveh zaporednih letih recesije v največjem evropskem gospodarstvu, ugotavlja tiskovna agencija dpa.